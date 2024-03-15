Невролог рассказывает, как справиться со стрессом перед важным событием

Невролог Акарачкова: чтобы не нервничать, нужно радовать себя и медитировать

Фото: www.globallookpress.com / Reinhold Tscherwitschke/CROMOR

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Врач дала дельные советы о том, как стойко выдержать все важные предстоящие дела.

Стресс — это реальная проблема, которая мешает жить полноценной жизнью, но справиться с ним бывает очень сложно, даже если нет никаких видимых причин для переживаний. О том, как стать более стрессоустойчивым и подготовиться к любому важному событию, рассказала невролог Елена Акарачкова в беседе с KP.RU.

Эксперт отметила, что реакции на стресс зависят от индивидуальных особенностей человека. Так, генетические факторы могут определять наши эмоциональные реакции и склонность к стрессу. Кроме того, воспитание также играет здесь не последнюю роль, ведь люди, выросшие в условиях поддержки и заботы, больше других способны справляться с трудностями и стрессом. Если у человека не было адекватного примера того, как нужно реагировать на сложности, то у него будут проблемы. Также люди, пережившие серьезные жизненные трудности, могут сильнее реагировать на стресс.

Помимо этого, отношение к стрессу зависит от уровня самооценки, склонности к перфекционизму, способности к эмоциональной саморегуляции и так далее. Более того, каждый человек уникален и реагирует на стресс по-своему.

Среди разных социальных групп, наиболее подверженных стрессу, можно выделить женщин, так как они более склонны к проявлению эмоций. Также к стрессу склонны молодые люди, которые только начинают познавать жизнь и сталкиваются со многими новыми для себя вызовами.

Невролог отмечает, что повышенная чувствительность — это не всегда плохо, но если это мешает вам жить, то обратитесь к специалисту. Он поможет найти баланс и поможет найти подход к самому себе.

Акарачкова выделила также несколько методов, которые помогу повысить стрессоустойчивость.

Физическая активность. Это может быть тренировка на выносливость, йога, плавание или любой другой вид активности, который вам больше всего понравится;

Практики медитации, глубокого дыхания или просто время для отдыха;

Медикаментозная поддержка. Есть не только антидепрессанты, но и мягкие противотревожные препараты. Например, Тенотен. Этот способ больше подойдет взрослым активным людям при неприятных состояниях, связанных со стрессом и тревогой, а также нервным напряжением и усталостью;

Регулярный сон;

Правильное питание;

Психологическая поддержка. Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу, чтобы он научил вас техникам управления стрессом, а также помочь вам разобраться во внутренних конфликтах.

При этом весной также может обостриться чувствительность из-за изменений в окружающей среде, а именно из-за изменений в погоде и колебаний атмосферного давления.

Невролог поделилась алгоритмом действий для тех, кто сильно волнуется перед важным событием:

Изучите заранее информацию о том, как будет проходить то или иное событие, чтобы знать, чего можно ожидать.

Расслабьтесь, примите удобную позу и глубоко дышите: это поможет вам снять напряжение и улучшить самочувствие.

Не стесняйтесь обратиться за поддержкой к близким людям: друзья и семья могут помочь вам справиться с нервами и повысить вашу уверенность в себе.

После испытания сделайте что-то приятное для себя, отметьте свой успех и поблагодарите себя за усилия.

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