Росгвардия сообщила об отражении атаки украинской ДРГ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Что сейчас происходит в регионе?

Росгвардейцы принимают участие в отражении атаки украинских диверсантов в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.

«Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России», — говорится в сообщении.

Накануне, 13 марта, Росгвардия сообщала о ликвидации 30 украинских боевиков при попытке прорыва через госграницу в Белгородскую область.

По данным Минобороны России, 12 марта террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек были доставлены в больницы после обстрела Белгорода со стороны боевиков Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.