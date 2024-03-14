Реки слез залили Троекуровское кладбище на похоронах Моргуновой

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезду в последний путь проводили многие знаменитости.

В Москве простились с народной артисткой России, диктором Светланой Моргуновой — она ушла из жизни в возрасте 84 лет. Кадры с места имеются в распоряжении 5-tv.ru.

В последний путь звезду проводили в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского. Проститься с Моргуновой пришли артисты, с которыми она когда-то работала.

Тушин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Среди них были Лев Лещенко, Вера Мусатова, Владимир Березин и Алла Данько. Также проститься со Светланой Михайловной пришел врач Леонид Рошаль: ему было нелегко передвигаться, но все же он смог положить цветы в гроб.

«День невосполнимой печали. Света была не только великолепной артисткой, но прежде всего она была важным человеком для всех кто ее знал. Все композиторы мечтали, чтобы Светлана Моргунова представляла их в колонном зале», — высказался Лещенко.

Светлана Михайловна очень скучала по сыну. Без него она не видела смысла жить, поделилась Мусатова.

«Светлана Михайловна 35 лет она была моей подругой. Она была потрясающим другом. Это человек преданный. Она была яркой звездой. С уходом сына она перестала воспринимать этот мир», — говорит она.

Моргунова была олицетворением советского телевидения, настоящим профессионалом своего дела. Голос этого великого диктора можно было узнать из тысячи.

«Мы прощаемся со знаковой фигурой отечественного телевидения. Светлана была очень яркой, очень профессиональной. Надо сказать, что ее профессионализм проявлялся везде. Она очень недурно бы читала программу „Время“. У нее были все данные. Но ее поманила другая стезя. Она блестящи проявила себя. Светлана была очень трепетной матерью и очень хорошей дочерью. Она больше всего хотела туда к сыну»,— сказала Данько.

Березин, рассказал, что Моргунова была очень светлым человеком. Она бережно и уважительно относилась к своей профессии.

«Светлана Михайловна удивительно точно отвечала своему имени. Она была очень светлая, лучезарная. Она очень бережно расходовала свой талант. Была сосредоточена не на себе в профессии, а на профессии в себе. Она говорила, что дикторскую профессию надо бережно хранить, чтобы профессию любили. Она не изменила себе ни на одну секунду. Всегда была поэтичной. Она была моим близким другом», — сказал он.

Попрощался со звездой и Александр Розенбаум. Он раскрыл, что много времени общался с Моргуновой.

«Мы дружили. Это был абсолютно правдивый и добрейший человек, с которым здорово работать и хорошо дружить», — поделился артист.

© РИА Новости / Александр Макаров; 5-tv.ru

В конце церемонии гроб с телом Моргуновой вынесли под аплодисменты. Ее похоронили рядом с сыном на участке Троекуровского кладбища, который предназначен для военных.

Сын Светланы Михайловны был военнослужащим. Он умер в 2020 году во время пандемии коронавируса.

Окончательно ее могла подкосить именно смерть наследника, писали в СМИ. После этого она якобы перестала узнавать знакомых и жила затворницей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому достанется наследство Моргуновой.