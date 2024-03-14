Экс-главу «Ленфильма» Щербакова заочно арестовали

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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Он проходит по делу о вымогательстве.

Экс-глава «Ленфильма» Федор Щербаков заочно арестован в России по делу о вымогательстве. Решение принял Тверской суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, передает источник 5-tv.ru.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Щербакову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — огласила постановление судья.

Таким образом, Щербаков был признан виновным в вымогательстве и арестован на два месяца. Однако он находится в международном розыске, поэтому срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Щербаков являлся генеральным директором «Ленфильма» с сентября 2020 года. Тогда он сменил на этом посту исполнявшую обязанности Инессу Юрченко.

Временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии стал продюсер Эдуард Суворов. Он — выпускник ГИТИСа, бывший работник комитета по культуре в Госдуме.

Несколько лет возглавлял Совет директоров ОАО «Медиахолдинг», был исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Щербаков объявлен в розыск.