«Поплыла» после скандала: сын раскрыл тайну последних дней балерины Наталии Касаткиной

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Всю свою жизнь Наталия Дмитриевна посвятила любимому делу. Незадолго до трагедии она мечтала поставить новый спектакль.

Накануне стало известно, что народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина скоропостижно скончалась на 90 году жизни в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Подробностями последних дней балерины с 5-tv.ru поделился ее сын, Иван Василев.

Вместе со своим супругом Владимиром Василевым Наталия Дмитриевна руководила Московским театром классического балета. В «семейном деле» участие принимал и сын знаменитой пары — в театре он значится директором.

Иван Владимирович отметил, что хореограф в наше время — к сожалению, «умирающая» профессия. Среди талантливых артистов, композиторов и музыкантов настоящих хореографов лишь несколько человек, считает Василев. Именно таким профессионалом и была Касаткина. Уход Наталии Дмитриевны значит большую потерю для всей мировой культуры.

«Поэтому то, что сделала Наталия Дмитриевна и Владимир Юдич, ну это абсолютно уникальные вещи», — подметил Василев.

Директор театра также рассказал, что перед тем, как балерина почувствовала недомогание, они вместе работали над новой редакцией балета «Пушкин», который когда-то был поставлен в Мариинском театре. Первый акт утвердить удалось, однако при обсуждении второго у Касаткиной и Василева возникли определенные недопонимания. Так, на состояние артистки могло повлиять чересчур бурное обсуждение.

«У нас не всегда с ней совпадали мнения. Она у меня поплыла. Вызвали скорую, и потом все плохо закончилось», — признался Иван Владимирович.

Прощание с балериной состоится 18 марта в атриуме Большого театра. Как немного ранее Иван Василев сообщил ТАСС, причиной смерти звезды стал оторвавшийся тромб.

Дело всей жизни

Знаменитая балерина и балетмейстер всю свою жизнь посвятила любимому делу, отдавая себя профессии до последнего. Вместе с любимым мужем в творческом союзе она поставила огромное количество спектаклей. Например, они работали над такими балетами, как «Ванина Ванини» (1962) и «Героическая поэма» (1964) Николая Каретникова, «Весна священная» (1965) Игоря Стравинского в Большом театре, «Сотворение мира» (1971) и «Пушкин. Размышления о поэте» (1979) Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр — Прим. ред.), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1972) в Новосибирском театре оперы и балета, «Прозрение» Юрия Буцко (1974) в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Нередко Наталия Дмитриевна делилась с аудиторией подробностями своей жизни и творчества, чуть приоткрывая завесу тайн отечественного балета и рассуждая о народном искусстве.

«Русскому балету присущ особый дух»

Так, в одном из своих интервью, балетмейстер охарактеризовала отечественный танец. Несмотря на то, что в последнее время его трудно наглядно сравнить с иностранными конкурентами из-за определенных проблем, она отметила: балет в России очень крепок. Редко когда наш танец и музыка могут оставить зрителя равнодушным и не вызвать у него никаких эмоций.

«Русскому балету присущ особый дух. Когда люди смотрят наши спектакли, они смеются, плачут. В зале нет равнодушных», — сказала артистка в разговоре с aif.ru.

«Вопрос эротики»

Также балетмейстер подчеркнула, что такой вид сценического искусства, как балет, намеренно предполагает в себе определенное содержание эротики. Всему виной становится количество чувственности в танце.

«Без эротики в балете никак!» — заявила артистка.

Самым «чувственным» балетом в творчестве Касаткиной стал «Спартак», балет, который артистка ставила совместно с Иваном Василевым. Произведение создавалось в честь столетия композитора Арама Хачатуряна, уже после перестройки.

«Мы видели себя изнутри»

Однажды Наталия Дмитриевна рассказала и о своем взрослении — о времени, проведенном в труппе Большого театра, где она оказалась после окончания Московского хореографического училища. Там ее педагогом была Суламифь Михайловна Мессерер. Педагог, как делилась Касаткина, научила ее быть «свободной».

В театре же Наталия Дмитриевна сперва попала к Елизавете Павловне Гердт, а после — к Марине Тимофеевне Семеновой. Осталась балерина именно у нее. Так, она «выучилась всему», работая под предводительством великого хореографа.

«Мы — семеновский полк, и то, что мы умеем, не умеет никто. Последний ее ученик — Коля Цискаридзе», — поделилась Касаткина в беседе с balletmagazine.ru.

«Семеновская» выучка отличалась особым отношением к своему телу и движениям. Артистка объяснила, что в тот момент, когда танцоры стояли у станка, они были похожи на беременных. Они словно смотрели на своего «ребенка, который внутри».

«Мы видели себя изнутри — она вот этому научила. Она научила нас стоять не на ноге, что мы использовали в своих постановках как хореографы, — но именно стоять, не падать. Мы знали каждую крошечную деталь своего тела снаружи и изнутри», — делилась Касаткина.

«Если не любить балет, то он превращается в каторгу»

В интервью с «Российской газетой» артистка подчеркивала, что балет, как и многие другие профессии, необходимо любить — иначе дело всей жизни будет приносить одно лишь горе, неудовольствие и ненависть.

Конечно, подобный вид искусства характерен своей сложностью, однако на первом месте в нем — дисциплина. Именно поэтому заниматься балетом стоит лишь тем, кто искренне любит этот танец.

«Да, это кровавое искусство в смысле труда. Воспитание балетом — все равно что армия. На первом месте — дисциплина. Балет — это тяжелый вид искусства. Если его не любить, то это каторга», — предостерегла артистка.

Так же она особенно подчеркнула, что, несмотря на все сплетни и разговоры, мир балета очень дружен. А многие творческие пары и вовсе живут вместе десятилетиями. В том числе и сама Наталия Дмитриевна.

«Мы были едины всегда. Две половины одного целого»

Со своим любимым мужем Владимиром Василевым Наталия Касаткина прожила в браке 64 года, вплоть до смерти супруга. Они всю жизнь работали только вместе — никак не могли «разойтись». Несмотря на то, что супруги ссорились, они все равно были «едины».

«Мы орали друг на друга, спорили о решениях в танце. Но потом понимали, что думаем одинаково и стремимся к одному. Мы были едины всегда. Две половины одного целого», — вспоминала Касаткина в интервью с rambler.ru.

«Я погубила советский балет»

В беседе с изданием Наталия Дмитриевна также сделала достаточно громкое заявление, признавшись, что она «погубила советский балет». Однако в ее словах есть определенный подтекст. В пример Касаткина привела время, когда артисты шли в хореографию случайно, лишь потому, что так «было ближе к дому». На последнем курсе такие студенты часто не знали базовых элементов, а выпустившись, не могли долго проработать. Поэтому была необходима смена «эпохи».

«Началась другая эпоха, возникли симфонические балеты, стали появляться талантливые люди новых поколений», — сказала артистка.

«Соперничать с Плисецкой — все равно что с солнцем»

Всегда отмечала Наталия Касаткина и величие свой коллеги — балерины Майи Плисецкой. В разговоре с изданием ClassicalMusicNews.Ru танцовщица удивилась тому, что кто-то мог предположить соперничество между ними. Балетмейстер поделилась мнением, что соревноваться с Плисецкой невозможно.

«Я безумно ею восхищалась, смотрела каждое ее выступление», — говорила Касаткина

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла народная артистка РСФСР балерина Наталия Касаткина.