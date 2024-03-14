Жуткие подробности: откуда «смолинский маньяк» похищал своих жертв

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Обеих он силой удерживал у себя дома.

Житель поселка Смолино Челябинской области Владимир Ческидов, прозванный в народе «смолинским маньяком», похитил обеих жертв с автовокзала «Синегорье». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

«Обеих девушек Ческидов похитил с автовокзала „Синегорье“. Первую девушку он заманил к себе, примерно, в 2008 году, вторую — в 2009 году. Обеих он силой удерживал у себя дома», — говорится в материале.

По данным СМИ, после вскрывшихся обстоятельств в отношении Ческидова возбуждено еще одно уголовное дело по факту похищения человека. Также ему добавили статью о насильственных действиях сексуального характера.

Согласно данным СК по Челябинской области, первую жертву Ческидова, предположительно, звали Оксана. Ее скелетированные останки были найдены на заднем дворе дома маньяка. По данным следствия, Ческидов убил ее в период с 2010 по 2011 годы.

Маньяк был задержан в конце июля прошлого года. На него дала показания женщина, пояснившая, что он на протяжении 14 лет удерживал ее в плену.

На мужчину завели уголовные дела по факту похищения человека и изнасилования. А после того, как оперативник нашли останки первой жертвы Ческидова, в деле еще появилась статья об убийстве.

На допросе Ческидов признался в похищении человека и убийстве. Однако полностью отверг обвинения в изнасиловании: по его мнению, интимная близость с похищенной была по обоюдному согласию.

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