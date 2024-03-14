Все вышло из строя: самолет президента Польши Дуды оказался неисправным

Fakt: самолет Дуды оказался неисправным, он полетит из США на запасном

Фото: www.globallookpress.com / Åukasz GÄ…gulski

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У него были планы уже сегодня вернуться в Европу. Что произошло с самолетом?

Самолет Boeing 737 президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, в связи с чем он вернется из Соединенных Штатов на другом воздушном судне. Об этом сообщает газета Fakt со ссылкой на источники президентской канцелярии.

«В США возникли проблемы с самолетом польского президента. В правительственном Boeing 737 была обнаружена незначительная неисправность», — говорится в публикации.

Отмечается, что в самолете вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. Дуда находится вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в США. Там они 12 марта встретились с американским президентом Джо Байденом.

Обратно Дуда полетит на запасном самолете через Азорские острова. Планы польского лидера из-за неисправности в Boeing немного поменялись. При этом он по-прежнему намерен в четверг, 14 марта, посетить Брюссель для встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Прежде сообщалось, что премьер Польши Дональд Туск, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены встретиться в Берлине на этой неделе для выработки общей позиции по Украине. Во всяком случае, они собираются это сделать.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше заявили о скорых поставках крылатых ракет JASSM из США. Армия, как отмечается, должна иметь возможность обнаруживать и нейтрализовать угрозы даже за пределами страны.