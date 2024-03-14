Террористы пытались отравить продукты для участников СВО: что известно

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Избежать трагедии помогла четкая и слаженная работа сотрудников ФСБ.

Оперативники ФСБ задержали в Петербурге группу диверсантов, которые готовили крупный теракт. Они собирались отравИть партию гуманитарной помощи, которая предназначалась российским военным в зоне спецоперации. Ядовитое вещество готовили в гараже, превратив его в химическую лабораторию. Там же смертоносную смесь добавляли в продукты питания, понимая при этом, что жертвы будут в том числе среди мирных жителей.

Помимо этого, задержанные планировали совершить теракты в самом Петербурге и Ленобласти. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь продолжит.

За этой группой совсем молодых парней оперативники ФСБ в Петербурге наблюдали давно, но задержали только когда план теракта был у них почти готов.

В гараже четверо террористов устроили настоящую химическую лабораторию, где по заданию украинских кураторов должны были отравить огромную партию гуманитарного груза. Это отрывок разговора одного из них с сотрудником разведки Украины.

«Масштабы должны быть промышленными. Так, навскидку, чтобы ты понимал, один грамм вызывает уже неработоспособность организма. Ты сейчас подмешал примерно четыре», — сказал украинский куратор террористам.

Отраву специально готовили — вещество выбирали такое, чтобы покупка 20 килограммов не вызывала никаких вопросов. Соль тяжелого металла широко используется в промышленности, но для человека она токсична.

«Соль тяжелых металлов — это одна из вероятных версий. То есть это весьма токсичное соединение. Тот же мышьяк может использоваться, можно и что-то более экзотическое», — объяснил Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию.

Все четверо прекрасно понимали — жертвами станут и гражданские. В одном из разговоров украинские вербовщики прямо сказали, что мирные жители тоже являются целью диверсии.

— Вот эта *****, как я понимаю, пойдет типа военнослужащим. Так?

— Ну не только. Беременным, афганцам тоже.

— Понял. Гражданским?

— Да.

Для беременных женщин и детей соли тяжелых металлов особенно опасны.

«Он будет воздействовать токсически на почти все системы. Это может привести и к нарушению развития плода, и летальному исходу самой матери. У детей тоже страшная картина, дети менее защищены», — заметил научный сотрудник Сеченовского университета Николай Ерощенко.

Но это никого не остановило, наоборот. Среди отравленных продуктов появились каши — геркулесовая, овсяная и манная — то, чем часто кормят детей.

Около недели назад украинская разведка уже пыталась использовать отравляющие вещества в Запорожской области. Тогда это было настоящее химоружие — вещество BZ.

«Химикаты нужно было подсыпать куда-то в столовую. В суп, сок», — признался украинский агент Дилявер Куршутов.

Тот теракт провалился. Нынешние отравители к делу подошли серьезнее. Каждое действие снимали на видео. Что-то для себя лично, что-то для отчета в Киев. Каждая съемка начиналась с нацистского приветствия.

Нацистская идеология, судя по всему, главный объединяющий фактор украинских кураторов и исполнителей. Видимо, именно на этой почве и были завербованы все четверо.

«Неустойчивое убеждение, нет убеждений. Людей не воспитали в школе, в семье, что они должны быть верны своей родной земле», — заметил военный эксперт Виктор Литовкин.

Каждый рассказывает, что действовал по заданию запрещенной в России организации.

«По указанию РДК* получил мешок с химическими отравляющими веществами, которые я должен был отправить в ДНР», — признался задержанный.

Но отчитывались молодые люди с татуировками со свастикой и логотипом СС перед украинской разведкой. Все остальные организации — лишь ширма.

— Ты говорил по поводу медали там? Это ваша типа или от Зеленского.

— Ну, от Главного управления разведки. Чтобы ты медаль получил от Зеленского, надо, чтобы мы приговорили 50 человек.

Медали, конечно, ни один из четверых не получил бы, даже если бы диверсия удалась. Такие люди, причем чаще всего молодые — расходный материал для украинской разведки. Их попросту не жалко. Каждому теперь грозит огромный срок.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — террористическая организация, запрещена в РФ.