Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Непогода принесла в регион метель и ураганный ветер.

В это время жители Камчатки оказались в эпицентре мощнейшего циклона. Непогода принесла в регион метель и ураганный ветер.

Жизнь в городах и селах практически замерла: не работают школы, перекрыты федеральные трассы, остановилось морское и авиа-сообщение.

Все рейсы перенесли минимум до завтра. Корреспондент «Известий» Максим Артемьев попытался устоять под натиском стихии.