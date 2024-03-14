«Заврались»: Захарова об отказе Европарламента комментировать выборы в России

Захарова: если депутаты ЕП выскажутся о выборах в РФ, то они душевно нездоровы

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В Европе сказали, что не будут наблюдать за процессом голосования, но так ли это на самом деле?

Европейские депутаты решили не комментировать выборы президента России, но если все-таки выскажутся, то покажут всем, что душевно нездоровы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Все запомнили? Я — да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы», — написала она.

Так дипломат отреагировала на заявление депутатов ЕП Дэвида Макалистера (Германия) и Томаса Тобе (Швеция), размещенном на сайте германского парламентария.

«Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, соответственно, не станет комментировать ход голосования и последующие результаты», — говорится в нем.

Члены ЕП не получали мандата на наблюдение или комментирование выборов от имени парламента. Если же кто-то из депутатов выскажется относительно голосования в России и его результатов, то сделает это по собственной инициативе.

Выборы президента в России пройдут уже на текущей неделе и продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента России. Их голос традиционно звучит весомо, подчеркнул градоначальник.