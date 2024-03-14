Умерла народная артистка РСФСР балерина Наталия Касаткина

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Звезда скончалась на 90-м году жизни.

Умерла экс-руководитель Московского театра классического балета, Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова ее помощницы.

«Да, она (Касаткина. — Прим. ред.) умерла сегодня ночью», — рассказала собеседница агентства.

Наталии Касаткиной было 89 лет. О дате и месте похорон пока информации нет.

Жизнь и судьба Наталии Касаткиной

Солистка балета и педагог Наталия Дмитриевна Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. Ее отец Дмитрий Касаткин был инженером-строителем, главным специалистом по театральным и спортивным сооружениям города Москвы, мать Анна Кардашова (Касаткина) — писательница.

В 1953 году Наталия Касаткина окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии), педагог Суламифь Мессерер.

В 1954–1976 годах танцевала в Большом театре. Она была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, Индийской куклы в «Щелкунчике» Петра Чайковского. Исполняла характерные танцы в балетах «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Раймонда» Александра Глазунова, «Золушка» Сергея Прокофьева, «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Выступления балерины отличали темперамент, артистизм, выразительность пластики и графичность линий.

С начала 1960-х годов Наталия Касаткина работает в качестве балетмейстера и сценариста в творческом и супружеском союзе с танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Ими поставлены балеты «Ванина Ванини» (1962) и «Героическая поэма» (1964) Николая Каретникова, «Весна священная» (1965) Игоря Стравинского в Большом театре, «Сотворение мира» (1971) и «Пушкин. Размышления о поэте» (1979) Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1972) в Новосибирском театре оперы и балета, «Прозрение» Юрия Буцко (1974) в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

С 1977 года Касаткина и Василев — художественные руководители Концертного ансамбля «Классический балет», с 1992 года — Государственного театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

В театре ими поставлены спектакли «Гаянэ» Арама Хачатуряна (1977), «Волшебный камзол» Николая Каретникова (1983), «Проделки Терпсихоры» на музыку Йозефа Штрауса (1984), «Поцелуй феи» Игоря Стравинского (1989), «Золушка» Сергея Прокофьева (1993), «Дама с камелиями» на музыку Джузеппе Верди — Павла Сальникова (1995), «Чудесный мандарин» Белы Бартока (1996), «Жар-Птица» Стравинского (2000) и др.

Балетмейстеры осуществили новые редакции классических балетов «Лебединое озеро» Чайковского (1988), «Дон Кихот» Минкуса (1990), «Жизель» (1991), «Щелкунчик» (1994) и др.

В августе 2001 года, к столетию Джузеппе Верди, был поставлен балет «Травиата» по одноименной опере композитора.

В 2002 году осуществлена постановка балета «Спартак» Арама Хачатуряна, напоминает РИА Новости.

Среди последних постановок — балет «Лисистрата» Ольги Петровой по произведению Аристофана, премьера которого прошла 18 марта 2014 года в Государственном Кремлевском дворце.

Всего Касаткина осуществила более трех десятков широкомасштабных балетных постановок.

В спектаклях Театра классического балета танцевали Майя Плисецкая, Николай Фадеечев, Борис Акимов, Александр Годунов, Нина Сорокина, Юрий Владимиров и многие другие. Из стен театра вышли такие звезды балета, как Владимир Малахов, Галина Степаненко, Ирек Мухамедов, Ильгиз Галимуллин.

Наталия Касаткина — народная артистка РСФСР (1984) и Вьетнама (1987), лауреат Государственной премии СССР (1976).

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, а также российскими орденами — орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2005).

В 1969 году Касаткина получила первую премию Всесоюзного конкурса концертных номеров.

Лауреат Национальной балетной премии «Душа танца» в номинации «Рыцари балета» (1996).

В 2003 году награждена почетной премией Российского авторского общества.

Замужем за Владимиром Василевым. Сын Иван — кинорежиссер, директор Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева.