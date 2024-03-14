Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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О нем ранее уже высказался в докладе глава ЦРУ Уильям Бернс.

Власти Незалежной имеют лишь один вариант дальнейшего развития событий без помощи США — переговоры с Россией, о чем и говорится в докладе директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Штатов Уильяма Бернса. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«У Украины есть только один выход: немедленно сделать перемирие и начать переговоры», — сказал он.

Соскин также добавил, что Евросоюз предоставляет Украине помощь в недостаточных объемах для изменения ситуации на поле боя в лучшую для ВСУ сторону. В то же время он уверен: ВС России смогут успешно продвинуться вглубь территорий, которые заняты украинскими боевиками.

Прежде Уильям Бернс заявил, что Украина будет вынуждена пойти на условия России, если США прекратят ей помогать. В таком случае уже через год состоятся мирные переговоры двух стран, считает разведчик.

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Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подстрекательством к эскалации конфликта слова Бернса о помощи ВСУ в нанесении ударов по Крыму. Так она прокомментировала слова главы американской разведки про то, что обстрел возможен при одобрении нового пакета помощи Киеву.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.