Восемь реактивных снарядов сбили над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область утром в четверг, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на российский регион утром, около 08:30 по московскому времени. Для этого боевики использовали реактивные снаряды.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил в своем Telegram-канале о сбитых снарядах. По его словам, в результате погиб один человек, который в момент прилета находился в машине. Кроме того, за помощью к медикам обратились два местных жителя. Повреждения зафиксированы в двух домовладениях и учреждении здравоохранения.

«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется», — добавил Гладков.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки и падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелась сухая трава.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.