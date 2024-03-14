Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах Президента России

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Голосование стартует уже 15 марта и будет длиться три дня.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города с приглашением принят участие в выборах президента России. Они стартуют уже 15 марта и продляться три дня.

«Президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны. Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил, что особенно важно в нынешнее время. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем свое будущее и будущее своих близких», — напомнил Собянин.

Москва — сердце России, столица и крупнейший город страны. И голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо, также добавил Сергей Собянин, опубликовав запись в Telegram-канале.

Принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

«На избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом. Прошу вас сделать свой выбор», — подытожил мэр Москвы.