Непредвиденные реакции: врач объяснила, чем опасны просроченные лекарства

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Даже если медикаментозная помощь нужна немедленно, прежде чем доставать таблетку, проверьте срок годности.

Если сильно болит голова, а под рукой только лекарство с истекшим сроком годности, лучше еще немного потерпите и сходите в аптеку за новыми. Некоторые препараты не просто становятся бесполезными, они превращаются в настоящие яды. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева. Даты, указанные на упаковке — это период, в течение которого эффективность и безопасность гарантируются производителем. И чтобы его не сократить, необходимо также точно соблюдать условия хранения.

«Любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя. Если вы по неосторожности приняли просроченное лекарство, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь», — предупредила доктор.

Просроченные антибиотики Агаева назвала особенно опасными. Одна часть из них просто не справится с инфекцией, другая часть подобных превратится в чистые яды. В их числе препараты на основе тетрациклина гидрохлорида. Нельзя использовать и жидкие лекарства (инъекции, сиропы, капли) по истечении срока годности. Они могут спровоцировать токсические реакции или запустить в организм болезнетворные бактерии.

«Не нужно употреблять и просроченные лекарства в виде порошков, препаратов, приготовленных фармацевтом, так как они могут вызвать непредвиденные реакции организма», — пояснила специалист.

Не помогут и навредят вплоть до угрозы жизни просроченные нитроглицерин и инсулин. По словам Анастасии Агаевой, в медицинском сообществе уже давно ведутся дискуссии о применении таких препаратов, так как некоторые таблетки ничем не угрожают пациентам — среди них парацетамол, ацетилсалициловая кислота, лоратадин. Но даже если риски не доказаны, лучше придерживаться указанного на упаковке срока годности.

Не стоит забывать и о правильной схеме утилизации лекарственных средств. Важно проследить, чтобы дети или домашние питомцы не имели доступа к ним. Это касается и животных на улице. Так что лучше смыть старые товары из аптечки в унитаз, но только если в инструкции указано, что препарат «диспергируемый», то есть водорастворимый. Если же такого указания нет, нужно измельчить препараты, смешать их с мусором, кошачьим наполнителем или кофейной гущей, затем поместить в герметичный пакет. И только потом бросать в бак.

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