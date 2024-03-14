Не надо романтики: кто и как будет наказывать в Петербурге за прогулки по крышам

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Почему жильцов тихих кварталов постоянно лишают спокойствия?

Два года условно за петербургскую романтику. Суд признал виновным мужчину, который организовывал экскурсии по крышам домов в центре Северной столицы. Подобные прогулки давно стали популярным городским аттракционом. Как на первый взгляд невинное развлечение разрушает здания и лишает покоя жителей верхних этажей и какой выход из сложившейся ситуации видят местные власти — выяснила корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Вот это и называется редкая журналистская удача. В знаменитом музее-фотосалоне Карла Буллы нам просто должны были рассказать о надоевших руферах. А вот и они, собственной персоной. Крыша дома 54 по Невскому проспекту — излюбленное место для проведения незаконных экскурсий. Подробности — в репортаже.