Вертолет Ми-8 с 20 вахтовиками на борту разбился в Магаданской области
Фото: РИА Новости / Станислав Красильников
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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Перевозивший вахтовиков вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По предварительным данным, на борту находились 20 человек. Один погиб, о судьбе остальных в настоящее время нет информации.
Ранее 5-tv.ru писал, что в оперативных службах раскрыли предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия. Среди них — погодные условия, ошибка экипажа и неисправность техники.
По факту крушения инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».