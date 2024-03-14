Минобороны показало работу специальных отрядов аэрозольного противодействия

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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С помощью дымовых шашек и более сложных термодымовых машин они создают завесу, которая помогает скрытно штурмовать позиции врага.

Минобороны показало работу тех, кто прикрывает наступление наших военных на СВО. Речь о специальных отрядах аэрозольного противодействия.

С помощью дымовых шашек и более сложных термодымовых машин они создают завесу, которая помогает скрытно штурмовать позиции врага. Аэрозольная завеса может держаться до четырех часов и распространяться на несколько километров.

Дымовые шашки приводят в действие в том числе дистанционно. А сам дым абсолютно безвреден.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.