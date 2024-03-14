Ни секунды промедления: как проходили масштабные учения МЧС

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Сотни спасателей сразу в нескольких регионах показали свое мастерство.

Масштабные учения МЧС на федеральной трассе М-12 «Восток». Сотни спасателей сразу в нескольких регионах показали свое мастерство в ликвидации последствий крупных аварий. Задействовали десятки единиц техники, в том числе вертолеты. За маневрами наблюдал Артур Михайлов.

Пять погибших и 27 пострадавших в результате опрокидывания грузовика на встречную полосу скоростной трассы М-12 «Восток» во Владимирской области. К счастью, это только по легенде. Но работу спасателей это нисколько не облегает.

Масштабные учения сегодня прошли сразу в пяти регионах страны: в подмосковном Орехово-Зуеве, нижегородском Арзамасе, Кайбицком районе Татарстана, Чувашии. Во Владимирской же области вместе с главой региона за учениями наблюдал и министр МЧС России Александр Куренков.

«Спасибо большое! Я вами очень сильно горжусь. Вы самые лучшие! Спасибо! Спасибо!» — подчеркнул руководитель ведомства.

По легенде условные аварии стали причиной многокилометровых пробок, а разлив топлива создал угрозу воспламенения. Спасателям в кратчайшие сроки нужно не только обеспечить объезд трассы, но также извлечь людей из поврежденных автомобилей, оказать первую помощь и доставить выживших в медучреждения.

Другие подробности смотрите в репортаже.