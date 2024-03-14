Радикальные перемены: что происходит с организмом из-за сна нагишом

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Мнением по этому поводу поделились сомнологи.

Качественный сон важен для отличного самочувствия. Чтобы лучше высыпаться, кто-то надевает любимую пижаму, другим же комфортнее спать голыми.

Последние данные свидетельствуют о том, что любители спать нагишом высыпаются лучше, сообщил немецкий портал Fосus со ссылкой на исследования сомнологов.

Обнаженное тело лучше охлаждается, что помогает быстрее засыпать и не просыпаться через каждые несколько часов. Люди, которые спят в пижамах, чаще имеют нарушенный ритм сна, а значит и ощущение «разбитости» и усталости утром.

Без одежды кожа лучше дышит. Отсутствие теплой среды мешает бактериям размножаться, поэтому сон голышом может предотвратить развитие различных инфекций.

Людям, спящим голыми со своими голыми партнерами, везет вдвойне. Контакт с кожей любимого человека стимулирует выработку окситоцина («гормона привязанности») и снижает уровень кортизола («гормона стресса»). Это не только укрепляет иммунную систему, но и снижает кровяное давление и пульс.

Тем не менее, если вы не готовы спать без пижамы, то не нужно заставлять себя от нее избавляться. Чтобы крепче спать, попробуйте снизить температуру в спальне. Это поможет лучше выспаться и не открывать глаза каждый час.

Хороший сон необходим для выработки гормонов, регулирования пищеварения и поддержания иммунной системы. Она также благоприятно влияет на кожу и стимулирует различные процессы в организме.