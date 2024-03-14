Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Mohammed

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Одновременно вооруженные силы на севере Йемена провели обновление своих беспилотников.

Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов (десять тысяч километров в час — Прим. ред.) и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак...» — говорится в материале.

При этом силы на севере Йемена обновили ракеты и БПЛА, модифицировав взрывные боеголовки. Это, как ожидается, удвоит их разрушительную силу.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за атак хуситов по судам в Красном море увеличился спрос на перевозки грузов по железным дорогам России. Так, по информации фирмы DHL, запросы на перевозку товаров по российским железным дорогам выросли на 40% после того, как в декабре 2023 года контейнеровозы стали направлять по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды.

При этом ни один британский корабль не смог нанести удар по наземным целям хуситов в Йемене из-за нехватки огневой мощи, что ставит под сомнение способность ВМС Великобритании противостоять России и создает дополнительные сложности для США. The Telegraph пишет, что главной целью военно-морских сил Соединенного Королевства были ключевые сухопутные цели хуситов.