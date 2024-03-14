Умер патриарх Болгарской православной церкви и Софийский митрополит Неофит

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Он скончался после продолжительной болезни на 79-м году жизни.

Скончался патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) и Софийский митрополит Неофит, ему было 78 лет. Об этом сообщили в болгарской патриархии.

«Мы призываем православных христиан вместе со Святой православной церковью вознести свою искреннюю молитву к всемилостивому богу об упокоении души дорогого нашего Патриарха в царстве божием — в селах праведных и поместив его в число избранных», — сказано в публикации.

Он умер в результате полиорганной недостаточности после продолжительной болезни в Военно-медицинской академии (ВМА-София) 13 марта в 22:22 по местному времени.

В миру патриарх носил имя Симеон Николов Димитров. Он родился в Софии 15 октября 1945 года.

Получив основное образование, окончил Черепишскую духовную семинарию, а потом богословский факультет Духовной академии имени Святого Климента Охридского, а после обучался в Московской духовной академии на кафедре церковного пения. За свои труды получил степень кандидата богословия.

По возвращении из российской столицы преподавал церковное пение в родном городе. Неофита выбрали первым в истории деканом его «альма-матер» — академии имени Святого Климента Охридского.

Позже он был назначен главным секретарем Священного Синода Болгарской Православной Церкви, а затем и епископом. В феврале 2013 года стал патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

В ноябре прошлого года сообщалось о госпитализации Неофита из-за болезни легких — несколько месяцев он провел в Военно-медицинской академии. БПЦ поблагодарила руководство клиники, врачей и персонал отделения реанимации за усердие и заботу о патриархе.