Без регистрации и СМС: как устроен рынок «серых» сим-карт в России

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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С ними можно совершать не только анонимные звонки, но и проворачивать мошеннические схемы.

Россияне массово уходят в «серую» мобильную связь — и это уже становится огромной проблемой для властей. Мошенники заманивают клиентов низкими ценами, большим количеством минут и гигабайтов, а, самое главное, купить такую симку можно хоть на маркетплейсе, хоть на улице — и никакой паспорт для этого не нужен.

Мы сами убедились. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выяснил, что происходит, если сим-карта попадает в плохие руки.

Александр сразу объяснил условия работы. Нужно будет оформлять на себя сим-карты и чем больше, тем лучше.

Он в этом бизнесе второй месяц — доходы растут с каждым днем. Пакет интернета, звонков, а, главное, не нужен паспорт для получения симки.

Все это — за 300 рублей в месяц. У операторов связи «большой четверки» такие же условия стоят в три-четыре раза дороже.

Среди них можно найти даже архивные тарифы и корпоративные номера крупных российских компаний. Массовые продажи симок идут в режиме 24/7 в Telegram-каналах и на маркетплейсах, в подземных переходах и возле станций метро.

Открыто они не торгуют — на улице продавать незаконно, могут подойти правоохранители. Сейчас поспрашиваем у местных торговцев.

— Сим-карт нет?

— Сейчас позвоню, через пять минут, подождете.

Через несколько минут появляется торговец. В карманах — десятки сим-карт разных сотовых операторов: показывает аккуратно, чтобы никто не заметил

— Штук десять будет?

— Будет и 100, если хотите… По 300, по 400. С балансом.

Вставили, сразу работает. Сам он — перекупщик, приобретает симки на местном рынке в два раза дешевле, отправляемся туда: ассортимент впечатляет.

Продавец, по правилам, должен оформить договор между абонентом и сотовым оператором, но этого он не делает, либо оформляет на себя или вымышленное имя. Если поймают — штраф не пугает — это от двух до пяти тысяч рублей.

Можно, по словам продавца, совершать не только анонимные звонки. Но и проворачивать мошеннические схемы.

Только за два года Роскомнадзор вместе с МВД изъял из оборота около 160 тысяч таких симок. Однако, по данным ведомства, их число в нашей стране может доходить до нескольких десятков миллионов: какую-то часть из них блокируют, но на рынке появляются новые.

«Основным каналом являются фирмы-однодневки, которые регистрируются на дроперов — такие фирмы заключает контракты с официальными поставщиками сотовой связи, покупают определенное количество сим-карт, а потом они уже продаются в переходах, маркетплейсах», — говорит главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании по инфобезопасности Дмитрий Овчинников.

Только в прошлом году система выявила 43 миллиона подозрительных абонентов. Пока что, как минимум, предлагают проверять владельцев, у которых на один паспорт оформлены сотни симок.

«Его пригласят в салон сотовой связи к оператору — для какой цели у него зарегистрировано. И, вполне вероятно, большинство из них будет заблокировано», — рассказал замдиректора института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Вероятнее всего, обратят внимание и на продавца Александра, который так активно вербовал нас в свои сотрудники. По его собственным словам, он уже давно исчерпал лимит по количеству сим-карт в салонах связи.

Даже во время съемок он сходу пытался оформить «симки» на нас. И повел в ближайший банк — там тоже выдают номера.