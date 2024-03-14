«У нас там не было войск, теперь будут»: Путин по-гроссмейстерски ответил на угрозы Запада

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По горячим следам вступления Швеции и Финляндии в НАТО президент впервые объявляет о зеркальных последствиях для этих стран.

Не секрет, что российские войска сейчас полностью владеют инициативой в зоне СВО. Именно это стало поводом для Запада, чтобы заговорить о необходимости переговоров.

А вот их реальные перспективы оценил в своем интервью президент Владимир Путин. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Международная часть интервью — ответы сразу на все последние угрозы Запада. По горячим следам вступления Швеции и Финляндии в НАТО Путин впервые объявляет о зеркальных последствиях для этих стран.

«У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Зачем? Это у них надо спросить, я не знаю. У нас были достаточно добрые отношения, стабильные отношения с этими странами, и мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества, хотя бы как переговорная площадка для того, чтобы снижать напряженность в той же Европе», — сказал Путин.

Но теперь вся Европа идет исключительно по пути дальнейшей эскалации. Чего только стоят предложения Макрона об отправке на Украину своего военного контингента. Вопрос напрашивался сам собой:

«У него что, вообще крыша поехала? Он собирается французские войска направлять воевать с нашей армией, он похож на боевого галльского петуха», — сказал Путину Дмитрий Киселев.

Пытается заклевать с особым рвением: именно Макрон заявил, что у него больше нет «красных линий» по отношению к России.

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких „красных линий“, они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких „красных линий"», — заметил Путин.

То, что прозвучало дальше, сейчас цитируют все мировые СМИ: «ядерное оружие России готово к применению». Не удивился только Илон Маск.

«Конечно», написал он в своей соцсети. Для ядерной державы это само собой разумеющееся.

— Мы действительно готовы к ядерной войне? — спросил президента Киселев.

— С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (войска) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности, — ответил президент.

И в то, что ядерная триада России является самой современной, отныне не является военной тайной.

«Это тоже общепризнанная вещь. Такая триада только у нас, да и у американцев, на самом деле. Мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная», — отметил Путин.

В гонку вооружений Россия больше не позволит себя втянуть, а вот Запад пытается наверстать упущенное, в том числе нарушая пусть не ратифицированный, но все же запрет на ядерные испытания. У России и на это готов зеркальный ответ для большей убедительности.

«Такие идеи в определенных кругах в США витают, имеют место быть, мы знаем об этом. И мы тоже смотрим. Если они проведут такие испытания, — не исключаю, необязательно, нам это нужно или не нужно, еще надо подумать, но не исключено, что мы можем сделать то же самое», — заметил Путин.

Президент все же оговаривается — на все это Россия будет вынуждена пойти в случае, «если речь пойдет об угрозе существованию самого государства, российского суверенитета и независимости». До канцлера Шольца первого тут же дошло: выступая сегодня в парламенте он вновь отверг идею поставок ракет большой дальности Киеву. Сделав буквально шаг назад от той самой «красной линии».

«Поставки систем дальнобойного вооружения, для использования которого нужны немецкие солдаты, в том числе и за пределами Украины, невозможны. Это черта, за которую я как канцлер не хочу переступать», — сказал Шольц.

Но все же в Германии остаются силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отправить Taurus на Украину. После скандальной утечки разговора офицеров Бундесвера это стало разве что секретом «полишинеля». Планируют атаки на самые чувствительные для России объекты.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы и конституционного характера. Они правильно же говорят, если Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией, это нарушение Конституции Федеративной Республики Германия. Дело в том, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно. Посмотрим, до чего они договорятся. Внимательно следим за этим», — заявил Путин.

Стоит иметь в виду, что под немецкой оппозицией сейчас понимают все тех же системных игроков — партию ХДС, которую долго возглавляла Ангела Меркель. В эпоху своего канцлерства она одной рукой писала Минские соглашения, другой вооружала и обучала Украину, готовя к войне.

Еще один сигнал для тех, кто в Белом доме и бундестаге. Несмотря на все их постоянные угрозы и необдуманные заявления, в Москве и дальше готовы обсуждать важнейшие для всей планеты, как выразился Путин, вопросы стабильности и безопасности.

Но теперь только с учетом интересов самой России. Это же касается и возможных переговоров с Киевом.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал президент России.

Слишком уж много раз Запад ограничивался лишь пустыми обещаниями от якобы нерасширения НАТО на восток до все того же украинского конфликта, который тоже лишь на словах пытались разрешить мирными средствами.

«Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, — это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

И такой подход к борьбе за свои интересы уже становится примером для подражания по всему не западному миру — в странах БРИКС, Африки и всего глобального Юга именно с Россией связывают надежду на международную справедливость.

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — заметил российский лидер.

Но все же он еще не окончен, а для этого, по словам Путина, нужно и дальше «многократно преумножать» свою самодостаточность в сфере безопасности и обороны.