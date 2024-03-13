«Новое чудо»: Марина Кравец стала мамой во второй раз

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Имя малышки звездные родители пока не раскрыли.

Звезда Comedy Club Марина Кравец и телепродюсер Аркадий Водахов вновь стали родителями. У звездной пары родилась вторая дочка.

«Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день. У нас с Аркадием родилась дочка. Первой, кому сообщили эту радостную весть, стала наша старшая малышка — Никуся», — написала знаменитость в личном блоге.

Артистка поблагодарила врачей и персонал за прекрасные роды и бережное отношение. Чувствуют себя Кравец и малышка отлично.

«Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни — это, конечно, счастье. Аркадий, любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо», — эмоционально отметила 39-летняя телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что неугомонный футболист Дмитрий Тарасов захотел еще одного ребенка.