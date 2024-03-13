Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eero Vabamagi

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Главной темой на правительственном часе стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину. Главной темой на правительственном часе стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в зону конфликта.

«Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза», — сказала политик.

Каллас подчеркнула, что в Эстонии такие вещи не обсуждались. Прежде она обещала, что эстонские солдаты не отправятся на Украину.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО.