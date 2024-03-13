«Вы посмотрите, что они делают»: майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
Майор ВСУ в отставке Лапин обвинил власти Украины в деморализации армии
Фото: Reuters / Inna Varenytsia
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Незалежной, считает он, нужно срочно сменить подход.
Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что украинские власти своими действиями деморализовали боевиков. Например, ситуация с мобилизацией направлена на то, чтобы чиновники и богатые люди не подпадали под нее.
«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией», — сообщил Лапин в эфире YouTube-канала.
При этом власти Украины не дают жителям точной информации о продолжительности конфликта. Непонимание дезориентирует украинцев, убежден он.
«Они нивелировали полностью тот дух патриотизма, с которым люди ломились в военкоматы», — добавил он.
Лапин считает, что конфликт на Украине может «затянуться на десятилетия», если власти не изменят свой подход.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина тратит последние деньги в ожидании «помощи» Запада.