Фото: Alik Keplicz / ТАСС

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Армия, как отмечается, должна иметь возможность обнаруживать и нейтрализовать угрозы даже за пределами страны.

Вскоре США начнут поставлять Польше крылатые ракеты JASSM. Об этом Gazeta.pl рассказал экс-командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский.

«Я вижу наибольшую добавленную стоимость в ракетных установках JASSM с расширенным радиусом действия XR. <…> Когда меня спрашивают, как должны развиваться вооруженные силы, я считаю, что армия должна иметь возможность обнаруживать и нейтрализовать угрозы даже за пределами страны», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. По данным СМИ, Пентагон несколько раз получал от Украины запросы на поставку дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии в 290 километров.

При этом киевский режим не скрывал, что ATACMS нужны боевикам для ударов по территории Крыма. И прежде администрация президента Штатов и сам Джо Байден отвергали притязания, настаивая на том, что сами нуждаются в такого рода оружии.