«Человек в железном легком»: умер проживший более 70 лет в капсуле мужчина

Умер проживший более 70 лет в железной капсуле Пол Александер

Фото: из открытых источников

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При жизни он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В США ушел из жизни юрист и писатель Пол Александер — он был более известен как «человек в железном легком». Об этом сообщает The Independent.

Мужчине было 78 лет, большую часть жизни он провел в железной капсуле. Александер родился в 1946 году в Далласе.

В возрасте шести лет у него было установлено тяжелое заболевание, которое привело к параличу. Пол не мог дышать самостоятельно, поэтому его жизнь спасал аппарат Ангстрема.

Впервые он был создан еще в конце XIX века, но усовершенствован в 1952 году. Аппарат представляет собой герметичную камеру, которая создает давление, отличное от атмосферного.

Барокамера помогала Полу дышать, закачивая и выкачивая воздух из его легких. При этом он стремился вести полноценную жизнь.

Американец успешно окончил школу с отличием и получил высшее образование в области права. В 1984 году защитил докторскую диссертацию и начал работать адвокатом в частной практике.

В молодости он мог обходиться без аппарата несколько часов, но впоследствии стал зависеть от него. Мужчина даже попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за того, что прожил дольше всех в «железных легких».

В 2018 году на планете было всего три человека, которые жили в железной капсуле. Однако к 2020-му он остался один в своем роде.

В последнее время самочувствие Александера заметно ухудшилось из-за респираторной инфекции. Также стало известно, что он заболел коронавирусом.

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