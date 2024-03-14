Тянется с детства или дело в предках? Почему люди так боятся тараканов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Loznak; личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Эксперт назвал две теории, которые объясняют брезгливость к насекомым.

Исследования по всему миру доказывают, что у большей части людей тараканы вызывают инстинктивное отвращение — это объясняется только тем, что подобное поведение заложено в наших генах. Об этом 5-tv.ru заявил психолог Андрей Зберовский.

«Судя по всему, на протяжении многих сотен тысяч лет отвращение к тараканам существует даже у совершенно взрослых и сильных мужчин, которым тараканы не могут быть опасны. Следовательно, это физически заложено в нашей генетике», — предполагает специалист.

Зберовский отмечает, что существует первая теория, согласно которой тараканы просто похожи на какого-то ядовитого и опасного жука, существовавшего миллионы лет назад. Поэтому они вызывают у нас инстинкт такого рода.

Вторая версия заключается в том, что тараканы многие десятки тысяч лет проживали с людьми в домах, и это приводило к случаям, когда они заползали в уши и нос. Вредители создавали проблемы со здоровьем, поэтому сформировалась инстинктивное ощущение большого страха перед ними.

«Безусловно, вот это страшное паническое отношение к тараканам явно заложено в нашей генетике. И когда мозг этих тараканов видит, конечно же, срабатывают именно древние защитные механизмы. Примерно такие же, как срабатывают на ос и пчел, которые реально для нас опасны», — говорит Зберовский.

При этом тараканы переживут людей, поскольку они могут выдержать в две тысячи раз большую радиацию, чем мы. Такие факты не будут обнадеживающими для людей, которые страдают от кацаридафобии.

Тараканы существуют с эпохи динозавров. Их очевидная неукротимость ситуацию лучше не делает — исследователи полагают, что те могут пережить ядерную войну.

Причины кацаридафобии

Тараканы, как известно, населяют темные и теплые места, которые изобилуют едой. Часто ночью или при отсутствии света они случайно заползают на наше тело и пробегают по коже.

Это может вызвать глубокий страх и отвращение. Такая реакция обычно эволюционная: наши доисторические предки были запрограммированы на то, чтобы оставаться бдительными к этим жутким гусеницам, когда они спали в пещерах и на открытом воздухе.

Возможно, человек, обладающий кацаридафобией, имел отрицательный или травмирующий опыт с тараканами в прошлом. Дети могли быть наказаны или заперты в шкафах или темных местах, где такие существа, как правило, прячутся.

У таких детей больше шансов развить таракановую фобию. Взрослые, выражающие невероятный страх при виде таракана, могут также неосознанно передать свой страх детям, наблюдающими за ними.

Симптомы фобии

Страх перед тараканами часто приводит к обсессивно-компульсивному расстройству. Человек пытается тщательно очистить свой дом, чтобы эти существа не появлялись.

Постоянное распыление инсектицидов в доме и автомобиле, подметание и чистка ковров и других покрытий, а также уборка кухонь и ванных комнат. Такие действия являются некоторыми признаками кацаридафобии.

Кроме того, при виде таракана человек может замереть на долгое время, стать парализованным. Часто во время приступа он плачет и кричит.

Присутствуют такие физические симптомы, как чувство головокружения или слабости в коленях, обмороки, наличие повышенного сердечного ритма, учащенное дыхание. При полном приступе паники — удушье, боли в груди.

Кацаридафобия может иногда выходить из-под контроля или быть совершенно опасной. Например, когда человек бежит или вылетает на дорогу в сторону машин или пытается отогнать таракана во время вождения. Это может привести к серьезным авариям.

Преодоление кацаридафобии

Хорошие новости для людей с чрезвычайным страхом перед тараканами — то, что это может быть преодолено. Сегодня доступно множество методов лечения, чтобы помочь преодолеть различные типы специфических фобий.

Постепенная десенсибилизация или экспозиционная терапия являются одними из наиболее распространенных методов преодоления зоофобии, таких, как кацаридафобия. Это включает в себя просмотр изображений тараканов, прикосновение к мертвому таракану и постепенное посещение той комнаты, в которой присутствуют тараканы, не испытывая приступа паники.

Гипнотерапия — еще один эффективный способ преодоления кацаридафобии. Это может помочь разобраться в страхе и изменить свои мысли о тараканах. Когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия также могут помочь рационализировать страх перед тараканами.

Как бороться с ними

Чаще всего в квартире появляются тараканы из-за соседей, создавших благоприятную среду для вредителей. Насекомым достаточно маленькой трещины в стене, мусоропровода, чтобы попасть в квартиру.

В первую очередь нужно провести обработку в квартире, тем самым обеспечить барьерную защиту. В дальнейшем необходимо поддерживать эффект профилактикой.

Лучший вариант — договориться с соседями и совместно обратиться в службу дезинсекции, чтобы обработать полностью подъезд. В случае, если соседи отказываются бороться с тараканами, необходимо обратиться в специальные службы.

Для этого следует направить заявление в санитарно-эпидемиологическую службу. Специалист приедет по обращению, проведет диагностику и выдаст заключение.

Данный документ позволит подать в суд жалобу на упрямых соседей. Также должны помочь в решении проблемы инспекция по санитарно-гигиеническим мероприятиям либо управляющая компания.

Но для обращения к ним потребуется наличие доказательств, что тараканы появились по вине соседей, а они отказываются решать этот вопрос.

Третий вариант решения проблемы — обращение в Роспотребнадзор. Но заранее следует позаботиться о том, чтобы получить официальную бумагу с подтверждением наличия проблемы.

Необходимо помнить, что отходы являются идеальным условием для появления и размножения тараканов, мусор из дома нужно выносить ежедневно. Вместо обычного ведра нужно приобрести специальный закрытый контейнер.

Безусловно нужно поддерживать дома порядок и чистоту. А именно проводить влажную уборку и особенно тщательно убирать в тех местах, где едят домашние животные.

Вместе с тем необходимо проверить крупы в шкафах, не рассыпаны ли, они должны быть герметично закрыты. Грязную посуду нужно мыть сразу после трапезы, потом протирать насухо раковину.

Все щели и отверстия должны быть закрыты, не допускать протечек. Ведь тараканы обожают влажную среду.

Для розеток приобретите заглушки, а вентиляционные ходы закройте мелкой сеткой. Это поможет противостоять клопам.

Эффективные средства

Сложно сразу назвать лучшее средство от тараканов. Многие препараты достаточно эффективны по отдельности или в сочетании с другими средствами.

Для того, чтобы выбрать способ борьбы нужно оценивать, как количество паразитов в доме, так и условия применения. Часто даже в линейке одного производителя можно найти несколько средств с одними и теми же активными веществами в разной форме: гель, капсулы, аэрозоль, борная кислота и даже мелок.

Такой подход позволяет комбинировать способы обработки, доставлять инсектицид в любое место, выбирать препараты в зависимости от срока их действия и проводить профилактические мероприятия.

Гель — достаточно удобная форма инсектицидов с долговременным действием. Его можно назвать эффективным средством от домашних тараканов, борющимся с насекомыми постепенно.

Аэрозоли являются одним из самых лучших средств от тараканов, особенно, если численность насекомых чрезвычайно высока. Распыленное вещество равномерно оседает на поверхности и действует на насекомых при прямом контакте.

Если гель должен сначала привлечь тараканов, то в случае с аэрозолями погибает любое насекомое, пробегающее по обработанной зоне. Поэтому аэрозольная форма препаратов используется в тех случаях, когда нужно обработать большие площади или труднодоступные участки.

Мелки представляют собой смесь мела, гипса и контактного инсектицида. Принцип их действия схож с аэрозолями: насекомое контактирует с полосой и через некоторое время погибает.

Мелки имеют как преимущества, так и недостатки. К плюсам этих средств можно отнести дешевизну, простоту нанесения, безопасность и экономичность.

Среди некоторых недостатков можно выделить небольшой эффект при сильном заражении помещения паразитами, а также невысокую стойкость к стиранию и вымыванию. Мелки особенно хороши, как профилактическое средство, своеобразный барьер в тех местах, где возможно появление тараканов.

Не так давно появившиеся капсулы (или линзы) от тараканов также активно используются для дезинсекции помещений. Средство представляет собой разновидность пищевой гранулированной приманки, раскладываемой в местах концентрации паразитов.

В качестве активного вещества используется, в основном, хлорпирифос — контактный инсектицид. Привлекаемые пищевой добавкой тараканы контактируют с приманкой и впоследствии погибают. При наличии большого количества насекомых выкладку нужно проводить неоднократно, по мере поедания.

К истинно народным средствам от тараканов можно отнести борную кислоту. На насекомых она действует, как пищевой инсектицид. Попадая в организм, кислота парализует нервную систему, а при небольшой концентрации стерилизует тараканов, поражая семенники и яичники.

Для того, чтобы борная кислота попала в организм насекомого, используют пищевые приманки. В качестве кормовой основы используют тесто, хлебный мякиш, фарш, куриный желток.

После добавления кислоты из них формируют небольшие шарики. Затем, средство от тараканов с борной кислотой раскладывают в тех местах, где были замечены паразиты.