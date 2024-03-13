Семейное проклятие? Родственник принца Уильяма найден мертвым при загадочных обстоятельствах

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Беды сотрясают монарших особ одна за другой.

Очередная трагическая новость настигла британскую королевскую семью. На фоне проблем со здоровьем короля Карла III и пропажи Кейт Миддлтон из инфополя стало известно, что из жизни скоропостижно ушел их родственник.

Правоохранительные органы нашли мужа кузины принца Уильяма, леди Габриэлы, мертвым в доме своего отца. Самоубийство — одна из расследуемых версий, но официальных подтверждений этому нет.

Тело 45-летнего Томаса Кингстона члены королевской семьи обнаружили сразу после ужина. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Предварительно, смерть Кингстона наступила больше недели назад, но происшествие не афишировалось британскими правоохранительными органами, пишет Hello. При этом 13 марта все родственники леди Габриэллы съехались к Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, чтобы проститься с ним и проводить его в последний путь.

Среди присутствующих отметился сам принц Уильям. На траурную церемонию он приехал без принцессы Уэльской Кейт, общаться с прессой будущий король также отказался. У края могилы действующий принц склонил колено, возложил цветы, а затем отошел в тень, чтобы не привлекать к своей персоне лишнего внимания.

Король Карл III на траурной церемонии не появился. Журналистам в пресс-службе дворца объяснили, что отсутствие монарха связано с лечением от онкологии.

Королева Камилла также отсутствовала на похоронах, поскольку у нее были королевские обязательства, связанные с приемом в Букингемском дворце. Всего в список официально внесли 100 человек: все они выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к месту погребения.

Леди Габриэллу, вышедшую замуж за Кингстона в 2019 году, в самый непростой момент ее жизни поддержали ее родители, принц и принцесса Кентские, а также семья Кингстона.

«Король и королева были проинформированы о смерти Кингстона и присоединяются к принцу и принцессе Майклу Кентским и всем, кто знал его, в скорби по очень любимому члену семьи. В частности, Их Величества посылают свои самые искренние мысли и молитвы Габриэлле и всей семье Кингстонов», — говорится в заявлении дворца.

В сети, в свою очередь, ошарашенные страшным известием поклонники британской королевской семьи отмечают — смерть Кингстона стала третьим большим потрясением после смерти принцессы Дианы и кончины королевы Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru писал, почему после смерти Елизаветы II королевская семья полетела в тартарары.