Умер звезда культовой франшизы «Звездные войны»

Фото: Кадр из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», реж. Ирвин Кершнер, 1980 г.

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Что стряслось с артистом?

В Великобритании скончался актер Майкл Калвер, ему было 85 лет. Об этой сообщило издание The Standard.

Известно, что артист умер 27 февраля. Калвер играл в кино более 50 лет, но больше всего он запомнился зрителям в роли капитана Ниды в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар».

«Мне очень грустно подтвердить смерть друга и клиента Майкла Калвера. Карьера, охватывающая более 50 лет, с заметными ролями в фильмах «Шерлок Холмс», «Путешествие в Индию», «Секретная армия» и, конечно же, одна из самых запоминающихся сцен смерти в сериале «Звездные войны», — говорится в заявлении агента звезды.

Среди других проектов, где принял участие Калвер - «Путешествие в Индию» (1984), «Секретная армия» (1977-1978), «Приключения черной красавицы», а также «Возвращение Шерлока Холмса».

Кроме того, Калвер успел сняться в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Из России с любовью» (1963) и «Шаровая молния» (1965). В начале 2000-х годов актер ушел с больших экранов и пошел в политику.

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