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В стране строят транспортные магистрали, связывающие Европу и Азию, Север континента и его Юг, расширяют БАМ, возводят скоростные магистрали между крупными городами.

Снизить налоговое бремя для многодетных семей, выстроить систему прогрессивного налогообложения. В большом интервью Владимир Путин обозначил важные экономические и социальные задачи.

Будущее России — это технологичность и самодостаточность, отметил президент. Экономика сейчас на подъеме, но хватит ли денег на новые нацпроекты и масштабные меры социальной поддержки? Расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Сильная экономика — сильная страна. Путин требует четкого исполнения этого простого правила от всех ветвей российской власти, и вместе мы добиваемся зримых результатов.

«Экономика растет — это же факт, причем факт, который зафиксирован не нами, а международными экономическими, финансовыми организациями. Мы действительно (по паритету покупательной способности) обогнали Федеративную Республику Германию, заняли ее место — пятое — среди крупнейших экономик мира», — заметил Путин.

Это не значит, что структура экономики совершенна. Но меры господдержки серьезно меняют отечественный бизнес.

От льготных кредитов — до снижения налоговой нагрузки. Пришла пора и для НДФЛ. Почти полвека Россия живет в координатах плоской шкалы налогообложения: каждый отдает в бюджет страны по 13% от своих доходов.

Три года назад чуть больше стали вносить те, кто ежегодно зарабатывает свыше пяти миллионов рублей. Путин уверен, что останавливаться в этом вопросе рано.

— Распределение этого налогового бремени должно быть справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач, прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью, все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают, если сказать простыми словами, — сказал Путин.

— Прогрессивный налог? — уточнил Дмитрий Киселёв.

— Да, по сути, — прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, — объяснил Путин.

Их президент озвучил две недели назад, оглашая послание Федеральному собранию. Тогда он объявил о сохранении ключевых мер поддержки.

Тот же материнский капитал будет работать еще шесть лет. За каждого первенца государство выделит 630 тысяч рублей, за второго — 202 тысячи.

Эта сумма будет индексироваться, то есть постоянно расти. Осталась и семейная ипотека.

Если в семье есть хотя бы один ребенок до шести лет, получить кредит на жилье можно под 6%. Не меняются и остальные условия программы — и это лишь часть тех мер, которые помогают государству поддерживать свои главные ценности.

«Направлений поддержки семей с детьми очень много, начиная от общесоциальных (строительство или реновация детских садов, новых школ, ремонт старых школ, приведение их в порядок в соответствии с требованиями сегодняшнего дня), — до поддержки женщин (от беременности до 18-летия ребенка). Ведь у нас почти 400 тысяч женщин сейчас получают пособие. Это практически каждая третья женщина, которая ждет ребенка. И десять с лишним миллионов детей получают пособие. Это серьезная вещь», — сказал Путин.

Главная цель — изменить жизнь каждого россиянина к лучшему. За четверть века число тех, кто живет за чертой бедности, снизилось в три раза, Путин предлагает чиновникам решить более амбициозную задачу.

«20 лет назад у нас за чертой бедности было, по-моему, 29% населения — это 42 миллиона человек. Сейчас 9,3% — это по последним данным, но это тоже 13,5 миллиона человек. Конечно, очень много. Конечно, нам нужно сделать все для того, чтобы снизить хотя бы до 7%. А для многодетных семей — там более скромный показатель, — но и он должен быть увеличен», — заметил президент России.

В том числе поэтому в два раза вырастет налоговый вычет на второго ребенка. Если детей больше двух, вычитать будут уже по шесть тысяч рублей ежемесячно за каждого. Все это уже сейчас серьезно меняет образ страны.

«Знаете, что все-таки настраивает на позитивный лад? Настроение в обществе. У нас 70 процентов мужчин и 72 процента женщин хотят иметь двух и более детей, и государство должно их поддержать. Это целый большой набор мер поддержек, которые мы планируем, — их обязательно нужно реализовать, и мы это сделаем», — заверил Путин.

А есть еще целый ряд масштабных инфраструктурных проектов. Россия строит транспортные магистрали, связывающие Европу и Азию, Север континента и его Юг, расширяет БАМ, возводит скоростные магистрали между крупными городами.

Об одном транспортном проекте вспоминают и во время интервью. Трасса Джубга — Сочи — 130 километров пути, 90 из которых будут пролегать через новые тоннели. И все эти планы — прочная связь настоящего России с ее прошлым и будущим.

— Какую страну вы хотели бы оставить внукам? — спросил Киселёв.

— Вы знаете, на первом этапе нам нужно выполнить все, что было заявлено в послании Федеральному собранию несколько дней назад. У нас большие планы. Люди старшего поколения — это те, благодаря которым мы сегодня имеем достаточно прочную, устойчивую государственность и экономику в том числе. Потому что, несмотря на все перипетии и тяжелейшие испытания для экономики в 90-е годы, она устояла благодаря их героическому труду после Великой Отечественной войны и в ходе подъема экономики, — сказал Путин.

И в том, что у страны будет именно такой путь, Владимир Путин даже не сомневается.

«Страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить — и будущее будет обеспечено», — заявил Путин.

Путин в преддверии выборов дал большое и всеобъемлющее интервью журналисту Киселёву. Глава государства ответил на самые животрепещущие вопросы и прокомментировал общую обстановку в мире.