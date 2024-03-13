В Ленобласти откроют избирательный участок на границе с Эстонией

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Ашихмин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Это сделано потому, что власти недружественных стран собираются проверять документы у голосующих.

В Ивангороде в Кингисеппском районе Ленинградской области на границе с Эстонией избирательный участок откроется на погранпереходе. Пропускная способность с 15 по 17 марта будет увеличена вдвое.

Это сделано потому, что власти недружественных стран собираются проверять документы у голосующих на выборах россиян. Грозят выставить у посольств посты с полицией и погранслужбы.

В Эстонии пригрозили задержаниями. Но, несмотря на все попытки Запада помешать, Россия обеспечит своим гражданам, находящимся за пределами страны, право проголосовать на президентских выборах, заявила Мария Захарова.

«Мы фиксируем все новые и новые попытки помешать нормальной организации и ходу выборов за рубежом и из-за рубежа. Здесь тоже обращаю внимание, как за границей первую очередь конечно речь идет о недружественных странах, мы фиксируем прямые не попытки, а буквально прямую деятельность по максимальным осложнениям, возможности для наших граждан проявить свое гражданское право и его реализовать и принять участие в выборах», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Только на северо-востоке Эстонии проживает более 30 тысяч граждан России. Чтобы проголосовать на выборах президента, избирателям необходимо будет предъявить паспорт гражданина нашей страны.