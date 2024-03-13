«Я никому не верю»: Путин дал предельно честную оценку потугам Запада

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Новое интервью главы государства моментально разлетелось по мировым СМИ.

Военные подразделения других стран на территории Украины не изменят ситуации на поле боя, как ничего не меняет и поставка вооружений. Об этом заявил Владимир Путин.

При этом президент напомнил о незавидной судьбе всех интервентов в России. И отметил, что на данный момент наша ядерная триада — самая современная в мире.

Но, при этом, страны не должны «мериться» боезарядами. Корреспондент «Известий» Воробьев выделил главное в заявлениях президента о внешней политике.

Свою антироссийскую политику Запад уже и не пытается скрывать, и потому в интервью Путин сразу делает на этом, пожалуй, важнейший акцент.

«Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Нам нужны гарантии. Гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь», — заявил Путин.

Западные элиты уже не раз плевали на договоренности, но так больше продолжаться не может.

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что „бал вампиров“ заканчивается», — заметил глава государства.

И они это понимают, потому уже готовы переступить «красную линию».

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — говорит президент.

Эммануэль Макрон всю неделю безрассудно выкрикивает, что готов отправить армию на Украину. То ли так сильно переживает за Незалежную, то ли обиделся, что Африка скидывает с себя французскую колонизацию и строит отношения с Россией.

«Если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, уверен, это не изменит ситуации на поле боя: так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — сказал российский лидер.

Польские власти тоже поддержали идею Макрона, но вряд ли они думают о спасении Украины.

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны „отцом народов“ Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их», — считает Путин.

При этом Вашингтон заявляет, что целей вводить войска НАТО у Штатов нет. Очевидно понимают, что это приведет только к эскалации.

«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и будем относиться, даже если они появятся на территории Украины, — они это понимают», — подчеркнул президент России.

Бессмысленных шагов со стороны Западного мира все больше. Они готовы бить не только по военным базам, но и по гражданским объектам на российской территории.

Перехваченный разговор немецких офицеров — тому подтверждение. Но Путин уверен, что цель другая.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать», — заметил Путин.

Бить по Крымскому мосту планировали Taurus. Но Олаф Шольц после утечки начал оправдываться, а сразу после интервью Путина выступил в Бундестаге.

«Поставки систем дальнобойного вооружения, для использования которого нужны немецкие солдаты, в том числе и за пределами Украины, невозможны. Это черта, за которую я как канцлер не хочу переступать», — сказал Шольц.

Интервью Путина моментально разлетелось по мировым СМИ. Западная пропаганда уже кричит, мол, Россия готовится к ядерной войне. Но забыли написать, что именно Вашингтон решил разорвать ключевые договоры мировой безопасности.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (войска) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Если они проведут такие испытания, — не исключаю, необязательно, нам это нужно или не нужно, еще надо подумать, но не исключено, что мы можем сделать то же самое», — сказал Путин.

И если уж «мериться» вооружением, то здесь все однозначно.

«Наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас да и у американцев на самом деле. Они развивают все свои компоненты, мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Хотят — что же делать? Мы готовы», — сказал Путин.

Россия давно готова и к переговорам по украинскому конфликту.

«Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее — они опаснее. … Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то „хотелках“ после применения психотропных средств», — указал Путин.

Западные ресурсы — и оружейные, и финансовые — стремительно обнуляются. В их интересах как можно быстрее сесть за стол переговоров, но и тут есть оговорка.

«Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, — это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы тем не менее к серьезному разговору. Мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», — заметил Путин.

И здесь же Путин еще раз говорит, почему у Запада не получится разрушить Россию.

«Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, ее устойчивостью и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил президент.

Все это и стало самым мощным российским оружием.