Сведут в могилу: стал известен ТОП худших привычек для здоровья

Онколог Черемушкин: избыточный вес и курение могут вызвать рак

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox

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Они не всегда связаны с генетической предрасположенностью.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что онкологические заболевания не всегда связаны с генетической предрасположенностью.

Риск развития рака нередко увеличивается именно из-за наличия вредных привычек. Среди них — курение, злоупотребление алкоголем и переедание, пишет NEWS.ru.

«Переизбыток жирной, калорийной пищи, фастфуда и недостаточное употребление фруктов, злаков и овощей может повысить риск рака желудка, пищевода и прямой кишки», — отметил специалист.

Черемушкин утверждает, что избыточный вес и ожирение могут способствовать появлению рака, включая рак молочной железы, печени, кишечника и почек. Кроме того, отсутствие физической активности и сидячий образ жизни часто становятся причиной развития онкологических заболеваний.

Доктор также рассказал об опасности длительного воздействия ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия, так как они могут спровоцировать развитие рака кожи. Здоровый образ жизни позволит снизить риски развития онкологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые определили особенности самого неуловимого онкозаболевания.