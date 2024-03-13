Скандал набирает обороты: Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться

Тарасова согласна извиниться перед Тутберидзе, но при условии

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Речь идет о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили от всех соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.

Татьяна Тарасова готова принести извинения Этери Тутберидзе за свои обвинения, если ей предоставят соответствующие доказательства, касающиеся дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заслуженный тренер СССР заявила в беседе с ТАСС.

Речь идет о допинговом скандале Валиевой, которая сначала была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил решением CAS, а после — исключена из сборной России. Скандал разгорелся после слов Тарасовой о том, что ни один спортсмен не сделает что-либо без своего тренера.

«По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова.

В ответ на это Тутберидзе заявила, что слова тренера — намеренная клевета, и потребовала официальных извинений.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — согласилась Тарасова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой.