Шольц исключил отправку войск Германии на Украину: «Я несу ответственность»

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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Канцлер в том числе продолжает выступает против отправки дальнобойного оружия.

Германия не отправит на Украину дальнобойные системы вооружений, для использования которых необходимо участие немецких военных. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления перед парламентом страны.

«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать», — сказал он.

Как уточнил Шольц, военные ВС Германии нужны в применении таких вооружений для принятия решений о том, куда целиться, стрелять и что поражать. Это делать они не должны.

«Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну», — добавил Шольц.

Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались. Позднее в Бундестаге объяснили свою позицию по ракетам Taurus. Шольц также заявлял, что решение окончательное, аргументировав решение рисками ударов по Москве.

Между тем слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

Против полемики Макрона в том числе выступил и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, подобные заявления не помогут разрешить проблемы Запада в вопросе Украины.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных военных в зону конфликта на Украине. На заседании Сербской прогрессивной партии политик напомнил: когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками, считает Вучич.

Прежде Минобороны Польши отвергло возможность отправки войск на Украину. При этом Варшава заявила о намерении продолжать поддерживать киевский режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц, Макрон и Туск выработают общую позицию по Украине в ходе встречи в Берлине. Во всяком случае, они намерены сделать это.