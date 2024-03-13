До больницы не хватило 10 минут: умерла снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева

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До клиники оставалось всего десять минут.

Оператор-постановщик Марина Горностаева умерла по пути в больницу в карете скорой помощи 10 марта. Ей было 49 лет. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на ее близкого друга Сергея.

«Ей стало плохо, вызвали скорую, но не доехали до больницы буквально десять минут, чтобы врачи попытались ей помочь. Она умерла в скорой», — рассказал мужчина.

По словам Сергея, у Марины был рак легкого. Иных подробностей или обстоятельств смерти не приводятся. Известно, что врачей ей вызвали родные на фоне ухудшения ее состояния.

У Горностаевой остался несовершеннолетний сын. Прощание с Мариной Горностаевой прошло 12 марта в подмосковном Одинцове.

Фильм «Простые вещи» стал первым в карьере Марины. Благодаря картине зрителю стал известен ныне покойный актер Сергей Пускепалис. Также в ней незадолго до смерти сыграл Леонид Броневой. Работа завоевала Гран-при фестиваля «Кинотавр».

Звезды, которых не успели спасти врачи

Наташа Ричардсон

www.globallookpress.com / Andrew Crowley

Британская актриса Наташа Ричардсон умерла от травм, полученных на горнолыжном курорте в 2009 году. Все закончилось в одной из больниц Нью-Йорка, куда ее доставили из Канады.

Актриса упала во время спуска на лыжах по трассе для новичков. Перед спуском Ричардсон не надела защитный шлем. Представитель погибшей звезды сообщил, что поначалу каких-либо видимых повреждений на ее теле не было обнаружено. Но лыжный патруль, следуя строгим инструкциям в подобных ситуациях, доставил ее к нижней части склона и настоял на тщательном обследовании. Положение усугублялось еще и тем, что на актрисе не было защитного шлема.

Через час после падения она пожаловалась на головную боль, поэтому было принято решение отправить ее в больницу. После тщательного медицинского обследования в близлежащем центре стало ясно, что ситуация очень серьезная.

К тому же состояние здоровья Ричардсон быстро ухудшалось. Было принято решение перевезти ее в клинику в Монреале. Родственники подтвердили, что через несколько часов Ричардсон перевезли уже в нью-йоркский госпиталь.

Из Монреаля Ричардсон на частном самолете доставили в Нью-Йорк, где поместили на лечение в больницу «Ленокс-Хиллс». Членов семьи Ричардсон — ее мужа, их двух сыновей, ее мать и племянницу — видели входящими и выходящими из больницы. Еще в Монреале врачи констатировали смерть мозга.

Ричардсон перевезли в Нью-Йорк, где всю ночь на среду рядом с ней находились ее родственники, включая мать, актрису Ванессу Редгрейв. Вскоре семья приняла решение отключить Наташу от системы жизнеобеспечения. Актрисе было 45 лет.

Нина Дорошина

Геодакян Артем / ТАСС

Российская актриса Нина Дорошина скончалась у себя дома. Причиной смерти было заболевание системы кровообращения.

Утром 21 апреля 2018 года сосед Дорошиной услышал крики о помощи. Дверь в квартиру актрисы была открыта, сама она держалась за сердце и тяжело дышала.

Врачи приехали на вызов быстро, но спасти Нину Дорошину не смогли — через несколько минут она скончалась. Сообщалось, что накануне к Дорошиной уже приезжала скорая, и также из-за проблем с сердцем, однако от госпитализации артистка отказалась.

Сильвия Майлз

12 июня 2019 года ушла из жизни известная американская актриса Сильвия Майлз. 94-летняя звезда почувствовала себя плохо, у нее начались проблемы с дыханием. Актриса успела вызвать бригаду скорой помощи.

Прибывшие врачи приняли решение немедленно госпитализировать пациентку, однако не успели доставить ее в лечебное учреждение. Сердце Сильвии Майлз остановилось прямо в машине по пути в госпиталь.

Последней работой Сильвии Майлз в кино стала картина «Уолл-Стрит. Деньги не спят», которая вышла на экраны в 2010 году. После этого актриса, у которой появились проблемы со здоровьем, закончила свою творческую карьеру и перестала сниматься.

Хит Леджер

22 января 2008 года голливудский актер Хит Леджер был найден мертвым. Он умер от случайной передозировки прописанных врачом лекарств, в том числе болеутоляющих, снотворных и антидепрессантов, передавали зарубежные СМИ со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Эксперты медики отметили, что Леджеру были назначены такие препараты, которые в принципе нельзя было применять вместе. Почему такое решение принял лечащий врач легенды — было большим вопросом.

Хит Леджер был найден в квартире на Манхэттене, принадлежащей актрисе Мэри-Кейт Олсен. Тело обнаружила домработница, некоторое время стучавшаяся в дверь спальни, чтобы разбудить актера, к которому пришел массажист. Прибывшие на место трагедии полицейские не обнаружили следов насилия. Рядом с кроватью лежали снотворные и успокоительные таблетки.

Андрей Разбаш

Талантливый российский режиссер, телеведущий и оператор Андрей Разбаш умер из-за сердечного приступа. Спустя немного времени после его смерти последняя возлюбленная Разбаша Ксения Мишонова обвинила врачей скорой помощи, прибывших к ним на вызов, в некомпетентности.

По ее словам, несмотря на жалобы артиста, врачи не распознали в его симптомах стенокардию. Кроме того, медики не восприняли болезнь Андрея серьезно, вкололи ему болеутоляющие и даже не предложили госпитализацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла недавно ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина.