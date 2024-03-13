Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел по УДО

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Захарий Калашов получил срок в 2018 году.

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) освобожден условно-досрочно решением Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

«Суд удовлетворил ходатайство Калашова З. К. об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по этому ходатайству состоялось сегодня в закрытом режиме», — говорится в сообщении.

Захарий Калашов получил срок в 2018 году. Суд признал его виновным по делу о вымогательстве и приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд установил, что в декабре 2015 года Шакро Молодой вместе с участниками его банды требовал деньги у хозяйки ресторана на Родчельской улице. В результате перестрелки с охраной заведения погибли два человека, еще четверо были ранены. Помимо этого, с июня 2015 года по август 2016 года банда Шакро требовала десять миллионов рублей у гендиректора крупного акционерного общества.

Также в суде было доказано, что вор в законе передал один миллион долларов экс-начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко и бывшему руководителю московского главка СКР генералу Александру Дрыманову, которые должны были поспособствовать освобождению Андрея Кочуйкова, осужденного за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015-го.

Калашов отбывал наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратский Усть-Лабинского района.

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