«Клуб в контакте»: в «Спартаке» рассказали, когда Промес вернется в Россию

Футболист «Спартака» Промес пока не может вернуться в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Спортсмен был задержан полицией Дубая две недели назад.

Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес пока не может вернуться в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на заявление главы пресс-службы московского клуба Дмитрия Зеленова.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — сказал Зеленов.

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая во время прохождения паспортного контроля 29 февраля 2024 года. Спортсмен собирался вернуться в Россию.

До этого Промес был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы в Амстердаме. После того, как решение суда вступило в законную силу, футболиста объявили в международный розыск.

По версии следствия, спортсмену принадлежали партии наркотических веществ, которые были перехвачены в 2020-м в бельгийском порту. Кроме того, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что задержанный в ОАЭ футболист «Спартака» Промес уже пропустит матч против «Зенита».