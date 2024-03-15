🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 марта, Луна будет уводить мысли от логики и конкретики в сторону эмоциональных переживаний и абстрактных размышлений. И этим следует воспользоваться для того, чтобы как следует отдохнуть.

♈ Овны

Сегодня вам легче обычного дается учение. Вы получаете заметное удовольствие, берясь за новые темы, представляющие собой вызов для разума и испытание для духа.

Космический совет: слушайте только себя.



♉ Тельцы

Вы заключите чрезвычайно выгодное для себя соглашение, которое принесет пользу обоим сторонам. При этом решающее значение будет иметь взаимная симпатия. Используйте этот благоприятный момент и докажите, что именно вы — подходящий партнер для такого рода договоренностей. То, как вы выполните свою часть договора, в значительной степени определит, сможете ли вы и в дальнейшем заключать подобные соглашения.

Космический совет: полюбите себя по-настоящему.



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♊ Близнецы

Совместное времяпрепровождение с окружающими должно только пойти вам на пользу. Ведь в настоящее время от вас исходит исключительная гармония, что подкупает людей и вызывает их расположение.

Космический совет: расправьте крылья для нового полета.

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♋ Раки

Это прекрасное время и для завязывания или развития отношений с противоположным полом, а также для устранения старых неурядиц. Ваши личные потребности и желания окружающих больше не кажутся вам взаимоисключающими, напротив, они замечательно сочетаются друг в другом.

Космический совет: помните о своем комфорте.

♌ Львы

Этот день больше располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел — чрезмерные физические нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных людей.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

♍ Девы

Вряд ли попытки оптимизировать рабочий процесс в этот день окажутся успешны. Тем не менее, попробовать стоит. Может быть, они хоть как-то изменят течение нудно рутинного процесса переливания из пустого в порожнее, коим этот день и окажется.

Космический совет: желания исполняются у мечтателей.





♎ Весы

Сегодня звезды будут придавать Весам мечтательный, романтический и чуточку рассеянный настрой. Их голова будет забита разнообразными любовными фантазиями, далекими от обычной прозы жизни.

Космический совет: найдите время для хобби.

♏ Скорпионы

Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу. Правда, для урегулирования проблем вам придется кое-чем пожертвовать, и, возможно, это коснется кого-то из вашего ближайшего окружения.

Космический совет: живите ярко и для себя.

♐ Стрельцы

Сегодня вы по большей части будете заниматься письменными делами или вести переговоры. Очень кстати при этом окажется исключительная ясность разума, которую вы можете отметить в себе. Вам лучше удастся извлечь свои мысли и представить свою позицию.

Космический совет: вас ждет очень важное дело.

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♑ Козероги

Сегодняшний день поставит перед вами ряд вопросов, которые вы должны будете решить в кратчайшие сроки. Главное — не лениться. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно. Возможно, вы встретите свою любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой.

Космический совет: забудьте про старые установки.





♒ Водолеи

Обязательно берите на себя ответственность за возможные неполадки, иначе ваша воинственность может лишь спровоцировать возникновение нездоровой рабочей атмосферы. Остерегайтесь скоропалительных реакций. Будьте готовы к тому, что сегодня вам вряд ли удастся найти окончательное решение ваших проблем.

Космический совет: пересмотрите личные границы.



♊ Рыбы

Сейчас вы схватываете все на лету и быстро учитесь. Это может пригодиться для того, чтобы добиться прогресса в профессиональной подготовке или на языковых курсах. Если вы нервничаете, наиболее благоприятное влияние окажут сейчас прогулки, бег и поездки.

Космический совет: не страшитесь будущего.

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