🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 14 марта, стоит вспомнить о том, что надо не только работать, но и отдыхать. Рекомендуется не бежать впереди всех, и не взваливать на себя лишнюю ответственность.

♈ Овны

Появится соблазн уйти с головой в прибыльное дело, однако при этом важно не запускать основной фронт работ. Если сумеете удержать в руках оба направления, звезды обещают хороший доход. Возможна дальняя поездка.

Космический совет: надо не только работать, но и отдыхать.





♉ Тельцы

Окружающие часто удивляются вашей способности вести бюджет так, чтобы в нем не появлялись дыры. Цена этому — трудолюбие, а также трезвый взгляд на список покупок. Вы не убегаете от трудностей, даже если на борьбу с ними уходят все силы.

Космический совет: не берите деньги в долг.



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♊ Близнецы

Вы не отступаете перед препятствиями, своим трудолюбием и целеустремленностью поражаете окружающих вас людей. Иногда заботы поглощают вас настолько, что не хватает времени на развлечение и родных, но и в таких случаях вы находите выход.

Космический совет: все только в ваших руках.

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♋ Раки

Веса вашим словам добавят только дела — старайтесь выполнять обещания либо сдерживайте порывы брать обязательств больше, чем можете исполнить. Звезды не рекомендуют сегодня производить крупные траты, это пробьет брешь в бюджете.

Космический совет: научитесь прислушиваться к людям.

♌ Львы

Почувствуете прилив сил, многие сложные задачи окажутся вам по плечу. Аккуратности потребует любое обращение с бумагами, в том числе — с денежными знаками. Возможно, в вашу дверь сегодня постучат гости.

Космический совет: в общении будьте мягче.

♍ Девы

Противоречивое настроение завладеет вами: захочется и почудить, чтобы увидеть реакцию окружающих, и спрятаться в укромный уголок от всех подальше. День подходит для разных манипуляций с жилищем — от ремонта до переезда.

Космический совет: постарайтесь сохранять здоровый баланс.





♎ Весы

Соблюдайте осторожность при общении с людьми, есть вероятность, что сказанное могут обернуть против вас же. Переживания из-за финансов можно решить только одним способом: найти подработку. Фортуна в этом на вашей стороне.

Космический совет: проявляйте себя в работе.



♏ Скорпионы

Случайностей не бывает, правильно истолковывайте события и делайте выводы: вероятно, это знак судьбы. Проявите снисходительность ко второй половинке: мелкие ошибки можно простить, чтобы поддержать теплые отношения в браке.

Космический совет: разберитесь со своими чувствами.

♐ Стрельцы

Вероятно изменение планов, звезды советуют перенести запланированные поездки, чтобы не потратить зря деньги и время. Поиски любви закружат одинокие сердца в череде встреч, однако это мельтешение быстро надоест.

Космический совет: вас ожидают длительные командировки.

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♑ Козероги

Боритесь с желанием устроить скандал на пустом месте. Заодно присмотритесь к окружающим: вероятно, палки в колеса вставляет кто-то, на кого вы и думать не могли. Успокоение придет в родных стенах, отдохните среди домашнего уюта.

Космический совет: для сохранения стабильности используйте интуицию.





♒ Водолеи

Держитесь в стороне от большого скопления людей, их негативная энергетика будет давить на вас, не позволяя самореализоваться. Получая очередной победный приз, не забудьте поблагодарить тех, кто трудился с вами в одной команде.

Космический совет: не обращайте внимание на других.



♊ Рыбы

Вы готовы обнять весь мир и простить многим небольшие прегрешения. Сохраните это настроение, добро вернется к вам неожиданным подарком судьбы. Старайтесь решать проблемы сразу, как только они появились.

Космический совет: легкий флирт взбодрит вас.

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