Не будут бросаться в глаза: хирург раскрыл прогрессивный способ замаскировать рубцы

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

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Присутствие следов вмешательства на коже иногда может портить внешний вид человека. Как избавиться от рубцов быстро и без боли?

Часто различные хирургические вмешательства не проходят бесследно для человеческого организма как внутри, так и снаружи. После разного рода операций на теле могут оставаться шрамы и рубцы. Обиднее всего, если они окажутся на самых видных местах, что может доставлять их «обладателю» массу беспокойства.

О том, что делать, если шрамы будут слишком заметны на теле, рассказал пластический хирург Олег Снигирь, сообщает издание «Страсти».

Специалист отмечает, что в план любой пластической операции должны входить не только разработка этапов по устранению эстетических несовершенств пациента. Хирург также должен тщательно спланировать, как будет скрывать послеоперационные следы, а именно рубцы.

К счастью, сегодня существует много техник, которые помогут сделать шрамы максимально незаметными.

«Да, свои стелс-технологии имеются и в области пластики. Они позволяют детально сшивать разные ткани с использованием современных материалов и высокотехнологичных инструментов. В таком случае не будет швов, которые затем потребуется снимать. Плюс, каждый доктор дает рекомендации по их заживлению в реабилитационный период. И от четкого выполнения таких инструкций зависит внешний вид рубца», — проясняет Олег Снигирь.

Чтобы эстетический ущерб был максимально незаметным, пластическим хирургам важно заранее определить местоположение шва. Чаще всего профессионалы своего дела обычно стараются выбирать максимально незаметные места, например, в естественных складках человеческого тела. Медики стараются располагать швы в таких местах, которые легко прикрыть одеждой даже на пляже.

При этом способы борьбы с рубцами подбираются врачом в зависимости от индивидуального случая. Важно понимать, что любая пластическая операция оставляет рубцы, это неизбежно. Многое зависит от их глубины, расположения и вида:

нормальные или нормотрофические рубцы. Обычно сливаются с цветом кожи, на ощупь плотные, не выступают поверх кожи, но и не «падают» вниз. Такие шрамы не требуют особых процедур по исправлению;

впалые (атрофические) — стремятся «забиться» вглубь кожи, часто растягиваются, становясь более широкими и плоскими. Порой напоминают стрии после беременности. Они также имеют свойство растягиваться из-за наличия дисплазии соединительной ткани или же из-за несоблюдения рекомендаций хирурга в послеоперационный период;

грубые и выпуклые, которые возвышаются над поверхностью кожи (гипертрофические). С ними поможет справиться иссечение шрама, лазерная шлифовка, уколы ботулотоксина и препараты, содержащие глюкокортикоиды;

келоидные рубцы, даже после заживления вызывают зуд и жжение у пациента. Такие рубцы встречаются довольно редко, так как их образование зависит от генетической предрасположенности.

Обычно портят настроение атрофические и гипертрофические рубцы. Для борьбы с ними используются средства с коллагеном, а также ремоделирование рубца с микроигольчатым RF-лифтингом.

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