Неожиданное открытие: микробиолог назвал еще одну причину алкоголизма

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Juergen Hasenkopf

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Как микробиома кишечника влияет на желание выпить?

Микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй заявил, что пристрастие к алкоголю появляется у людей из-за нарушения микробиомы кишечника.

Специалист совместно с коллегами выдвинул несколько причин, из-за которых это может происходить.

По словам эксперта, существует связь между кишечником и мозгом через блуждающий нерв. При нарушении баланса микрофлоры поступают «вредные» сигналы в центр управления нашим организмом, что может увеличить желание человека употреблять алкоголь.

У некоторых людей стенки кишечника имеют повышенную проницаемость (так называемый «дырявый» кишечник), что позволяет вредным бактериям попадать в кровь, вызывая хроническое воспаление в организме, включая мозг. Это может привести к увеличению склонности к алкогольной зависимости, сообщает издание KP.RU.

Также Эндрю Дэй отметил, что желание употреблять алкоголь может возрастать из-за избытка грибка Candida albicans в кишечнике (который может вызывать молочницу). Он выявил эту связь в исследованиях на мышах, хотя отметил, что требуются дополнительные исследования.

Основываясь на последних исследованиях о важности микробиома, специалисты рекомендуют следующие меры для предотвращения алкоголизма:

избегайте веществ, которые нарушают функционирование микрофлоры. Быстрые углеводы считаются самыми вредными продуктами. Также, микробиом страдает от приема антибиотиков и антиаллергических препаратов. Принимайте их только по предписанию врача, избегайте самолечения.

стрессы, как психологические, так и физические, наносят сильный удар по микрофлоре. Постарайтесь минимизировать такие ситуации, насколько это возможно.

увеличьте потребление продуктов, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий. Сюда входят зелень, овощи, несладкие фрукты, бобовые и цельнозерновые крупы, такие как бурый рис, ячмень и овес.

Необходимо помнить, что тяга к спиртному как способу развеять скуку или просто снять стресс неизбежно влечет за собой последствия как для ментального, так и для физического здоровья.

Первым тревожным звоночком, на который стоит обратить внимание, должно стать состояние, при котором употребление алкоголя начинает приносить больше вреда, чем удовольствия. В частности, это могут быть проблемы со сном, настроением, аппетитом. Частота и количество употребляемого алкоголя должны насторожить еще до того момента, как ситуация выйдет из-под контроля.

Зачастую подоплекой для появления зависимости становится психологическая привязка. Известно, что алкоголь отлично снимает стресс, но этот эффект настолько краткосрочен, что вынуждает человека выпивать больше.

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