Накликают беду на малыша? Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну
Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Окончательно, как отмечается, еще ничего не решено.
Ребенку футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко скоро исполнится месяц. Но у мальчика до сих пор нет имени.
Пара рассматривает несколько вариантов, но никак не может определиться. Тарасов признался, что хотел назвать своего четвертого ребенка в честь отца Костенко, но в последний момент передумал, пишет 7Дней.ru.
Почему футболист поменял свое решение, он не раскрыл. Многодетный отец также сообщил о том, что окончательно еще ничего не решено и, возможно, мальчик будет носить имя дедушки.
Первого сына семья назвала Алексеем — так зовут отца Тарасова. В процессе выбора имени участвует вся семья, в том числе и старшие дети.
Костенко и Тарасов женаты уже шесть лет. В июле 2018 на свет появилась дочка Милана, в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, в феврале 2024 года — четвертый малыш.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарасов лишился постоянного дохода.