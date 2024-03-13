Как дважды два: экономист прояснила правила, позволяющие больше заработать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Как новые веяния скажутся на финансовом положении россиян?

В борьбе за будущих вкладчиков банки собираются улучшить условия по долгосрочным депозитам. Нововведения связаны с изменениями в статье, касающейся необлагаемого дохода на доходы физлиц. Изменения затронут открытые в финансовых организациях вклады, об этом сообщил URA.RU доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

По словам профильного специалиста, с определенного момента изменится принцип действия начисления налогов на конкретный депозитный счет. Теперь положить деньги на вклад без страха получить квитанцию можно будет в рамках периода, превышающего 12 месяцев. Если же деньги будут положены на вклад, а срок их хранения там закончится раньше, чем 12 месяцев, тогда россиян обяжут выплатить определенную сумму.

«Внедрение необлагаемого процентного дохода для вкладов со сроком более одного года может стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Россияне будут заинтересованы в увеличении размера своих сбережений. Доход с долгосрочных вкладов не будет облагаться налогом», — сказал Петр Щербаченко.

По словам специалиста, эта инициатива также призвана простимулировать конкуренцию между банками за привлечение клиентов долгосрочных вкладов. С этой целью они могут выпустить выгодные конкурентные банковские продукты — это долгосрочные депозиты.

С 2021 года в стране ввели налог с процентов по депозитам, но тогда действовала отсрочка. Впервые его должны начислить в 2024 году. Согласно Налоговому кодексу, НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки.

Чтобы все подсчитать, нужно максимальную ставку Центробанка на первое число каждого месяца за отчетный год умножить на один миллион рублей. Эта сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого количества будет взиматься 13% — до пяти миллионов рублей, а 15% — свыше пяти миллионов рублей.

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