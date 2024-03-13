Миллионы в никуда: Киев тратит последние деньги в ожидании «помощи» Запада

Фото, видео: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

Вопрос поставок техники и боеприпасов в подвешенном состоянии. Кажется, «партнерам» Украины порядком надоело вкладываться в убыточный проект.

Киев планирует заменить 300 тысяч истощенных боевиков. Это заявили в министерстве обороны Украины. Новый проект закона о мобилизации рада рассмотрит уже в марте. Пока известно, что призвать планируют полмиллиона человек. Но откуда их возьмут — еще не придумали.

Как и нет понимания — чем будут воевать. И сейчас Киев, из-за задержки помощи Запада, вынужден уйти в глухую оборону. ВСУ активно возводят 3 фортификационные линии протяженностью 2 тысячи километров.

Немецкий телеканал сообщил, что строительство осуществляется практически по стандартам НАТО — устанавливают бетонные капсулы для солдат, обустраивают стрельбища, прокладывают коммуникации и роют траншеи. На это уже расписали 500 миллионов долларов из бюджета.