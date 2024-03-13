Запад разбирает на цитаты: мировая реакция на интервью Путина Киселёву

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации Президента РФ; 5-tv.ru

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Президент ответил на самые животрепещущие вопросы журналиста и прокомментировал общую обстановку в мире. Что об этом думают за рубежом?

Интервью Владимира Путина сегодня внимательно слушала вся мировая пресса. Слова президента разбирали на цитаты буквально в режиме реального времени. Больше всего западные СМИ волнует наша ядерная триада.

Американский CNN сфокусировался на словах о том, что Россия с военной и технической точки зрения готова к ядерной войне. При этом добавил, что Путин вовсе не угрожает таким сценарием и не считает его «неизбежным».

Британская Telegraph тоже выделила слова российского лидера о том, что он не видит необходимости в применении ядерного оружия. На это обратила внимание и французская Le Figaro, подчеркнув, что Россия не собирается развязывать ядерную войну, а лишь готова защищать свой суверенитет и безопасность.

Маск отреагировал на слова Путина про применение ядерного оружия

Большое интервью Владимира Путина российскому журналисту Дмитрию Киселеву было опубликовано сегодня, 13 марта, в 10:00. Президент ответил на самые животрепещущие вопросы и прокомментировал общую обстановку в мире.

Была и затронута тема ядерного оружия. Путин заявил о готовности России пустить в ход ядерное оружие, если будет идти речь о существовании страны, а также нанесении ущерба ее суверенитету и независимости. Кроме того, президент допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний. Он отметил, что Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).