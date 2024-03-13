Об этом важно помнить: о чем Путин рассказал в интервью Киселёву

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации Президента РФ; 5-tv.ru

Президент после послания Федеральному Собранию снова поделился своим взглядом на будущее России.

Не справится американская система ПРО и с российскими новейшими разработками. Среди них — межконтинентальная ракета «Авангард». Об этом заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что наша ядерная триада — самая современная в мире. Но, при этом, страны не должны мериться боезарядами. Будущее России — это наука, технологии и безопасность. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко выделил главное в заявлениях президента о внутренней и внешней политике.

О мире и подстрекателях войны, будущем геополитики и месте в нем России. Но в первую очередь — о самой стране. Больше полутора часа в одном из парадных залов Первого корпуса Кремля Владимир Путин делится с Дмитрием Киселевым своим видением нашего общего будущего.

«Богатеем мы или не богатеем. Экономика растет — это же факт, причем факт, который зафиксирован не нами, а международными экономическими, финансовыми организациями. Мы действительно по паритету покупательной способности обогнали Федеративную Республику Германия, заняли ее место — пятое место среди крупнейших экономик мира. Но здесь нужно сказать честно, объективно, есть разница между качеством наших экономик. Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция — первое. И второе: чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать», — сказал Владимир Путин.

В первую очередь — над производительностью труда. На одного робота у нас сегодня десять тысяч рабочих. В экономиках успешных стран их на порядок больше. Но главная ценность России остается неизменной: поддержка будущего страны.

«Если исходить из всех мер поддержки семей с детьми, то за шестилетку мы планируем истратить по разным каналам до 14 триллионов рублей. Это огромные деньги. Направлений поддержки семей с детьми очень много: начиная от общесоциальных — строительство или реновация детских садов, строительство новых школ, ремонт старых школ в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Поддержка женщин от беременности до 18 лет ребенка. Ведь у нас почти 400 тысяч женщин сейчас получают пособия. Это практически каждая третья женщина, которая ждет ребенка. И десять с лишним миллионов детей получают пособия. Это такая серьезная вещь», — отметил президент.

Продолжить борьбу с бедностью. Система социальной поддержки вообще останется основой государственной политики. Тем более — в условиях специальной военной операции. Россия сегодня выходит на новый исторический виток. Путин уверен: это прекрасно понимают те, кто сегодня находится в окопах.

«Каждая человеческая жизнь бесценна, каждая. И потеря родного человека для семьи, для любой семьи, является огромным горем. Но вопрос в чем? Вопрос в определении самого факта того, что мы делаем. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно, и у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего-четвертого сорта, с нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности», — заявил российский лидер.

За два месяца Путин уже несколько раз говорил о ключевых принципах мироустройства. И делает это вновь. Главное, что мы продемонстрировали враждебным альянсам: на поле боя нашей армии равных все еще нет.

«Пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, с которым, несмотря на то, что полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов, столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивости ее. И перед растущими возможностями Вооруженных сил РФ. И тогда стали задумываться те, кто поумнее, о том, что надо бы изменить стратегию в отношении Российской Федерации. Тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России», — прокомментировал Путин.

Дмитрий Киселев в кабинете президента сразу в двух ипостасях: он и ведущий канала «Россия 1», и директор крупнейшего информагентства РИА Новости. Его международную версию — «Спутник» — особенно не любят на западе: подрывает архитектуру западной гегемонии. Путин правда уверен, что попытки ее сохранить тщетны.

«В западных элитах очень сильное желание заморозить существующее положение вещей несправедливое в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — считает президент РФ.

Тем, кто готов пытаться сохранить власть над миром военным путем — особое предупреждение. Вашингтон, ставший инициатором разрыва ключевых договоров мировой безопасности, сегодня заявляет о готовности к испытаниям новых видов ядерного оружия.

— Как вообще можно быть к этому готовым? Мы действительно готовы к ядерной войне?

— С военно-технической точки зрения мы готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, это тоже признанная вещь, — наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Такая триада только у нас, да у американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, вся ядерная составляющая. Они сейчас ставят задачи повысить эту современность, эту новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем, они развивают все свои компоненты, мы тоже. Но это не значит, на мой взгляд, что они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, ну что ж тогда делать — мы тоже готовы.

Не поможет и приближение НАТО к нашим границам. Уже два дня над штаб-квартирой альянса реет флаг Швеции. Туда же вот-вот вступит Финляндия. Но этот путь вряд ли ведет к безопасности в регионе.

«Зачем они это сделали? Исходя из чисто политических соображений, наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им это было нужно? Я, честно говоря, не понимаю, это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Те государства, которые говорят, что у них в отношении к России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России по отношению к ним не будет никаких красных линий», — предостерег Владимир Путин.

А вот появление регулярной армии на территории Украины — путь к эскалации конфликта. Путин дает четкий сигнал Вашингтону.

«Вот в США объявили, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российских территориях. Это интервенты, мы так к этому и относить будем, даже если они появятся на территории Украины, они это понимают. Я же сказал, что Байден — представитель традиционной политической школы, я не думаю, что все несется в лоб, но нам надо быть готовыми. Я не раз говорил — для нас это вопрос жизни и смерти, а для них это вопрос улучшения своего тактического положения. В целом, в раскладе они, но и в Европе, в частности», — прокомментировал Путин.

Совсем другое дело — вассалы США в Европе. Но если та же Германия, в переговорах высших офицеров лишь грезит подрывом Крымского моста. То в Варшаве уже не раз звучали призывы перейти украинскую границу. Путин напоминает: Вооруженные силы Польши придут на запад страны не ради спасения Украины.

«Они спят и видят. Они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их, и если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда выйдут, но тогда их примеру могут последовать другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй Мировой войны. И, думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения государственности, в современном виде они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост», — заявил Путин.

И если в Киеве хотят сохранить остатки государственности, придется пойти на переговоры, к которым Россия давно призывает режим Зеленского.

«У нас ведь, помните, как на Руси говорили: „Сыт, пьян и нос в табаке“. Вот с такими людьми проще. Сейчас „нос в кокаине“, но неважно, с ними проще. А с умными сложнее, они опаснее», — заметил российский лидер.

«Готовы ли мы к переговорам?» — поинтересовался Киселев.

«Да, готовы, но только к основанным не на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанных на реалиях, которые сложились на земле», — ответил Путин.

Доверять бывшим западным партнерам на слово мы больше не будем. Нам уже обещали не расширять НАТО на восток. Да и тот же политический кризис на Украине 2014-го челноки из европейских столиц обещали разрешить мирным путем. Закончилось все государственным переворотом и гражданской войной. Бывший британский премьер однажды запретил Киеву договариваться с Россией.

«Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору и мы хотим разрешать все конфликты и, тем более, этот конфликт мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», — отметил Путин.

Поэтому, в поисках справедливого мироустройства все больше стран обращают свой взор на Россию. И видят надежного партнера в лице Москвы и самого Путина.

«Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Да, я понимаю, о чем Вы сейчас говорите, и готов это прокомментировать. Но так, чтобы я ощущал себя каким-то вершителем мировых судеб, то такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной», — признался президент.

Пройденный за четверть века путь доказал: Россия способна выдержать любые трудности. И стать надежным партнером для тех, кто готов к честному сотрудничеству с нами. И на новом витке истории мы снова доказываем: сломить нас не получится.

«Россия сейчас тоже на перепутье: либо получается, либо…» — начал говорить Киселев.

«Россия не на перепутье. Она на стратегическом пути своего развития, и со своего пути не свернет. У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали, что рядовой человек будет востребован страной и государством, и от него зависит судьба страны. Вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае — в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность силу русского и других народов России», — продолжил Путин.

«Какую страну вы хотели бы оставить внукам?» — поинтересовался журналист.

«Вы знаете, на первом этапе нам нужно выполнить все, что было заявлено в послании Федеральному Собранию несколько дней назад. У нас большие планы», — ответил президент.

Самодостаточная, способная себя защитить, уверенно смотрящая в будущее страна. Такой Путин видит Россию сегодня — и готов сделать все, чтобы этих целей достичь.